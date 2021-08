Il centro che manca a destra e a sinistra. Nella ristrutturazione profonda del sistema politico italiano continua ad esserci un vuoto Il centro che manca a destra e a sinistra | L’HuffPost (huffingtonpost.it)

Non è di facile lettura e comprensione l’articolo di Giogio Merlo, specie nelle sue conclusioni, il quale, sintetizzando, disc che al centrosinistra manca il centro, perché tra PD, 5* e i gruppetti di Bersani, Speranza & C. c’è solo massimalismo di sinistra. Poi tra Lega che sta ingoiando il residuo berlusconismo e Fratelli d’Italia c’è solo una destra populista con forti tentazioni sovraniste. Manca qualsiasi parvenza di centro nei due schieramenti. E tralascia, Merlo, accantonandoli come partiti personali, Italia Viva (di Renzi), Azione (di Calenda) + Euriopa (di Bonino?) ed ancora Coraggio Italia (di Toti & Brugnaro) e altre realtà oggi nel Gruppo Misto. Domanda: tutte queste realtà si dichiarano di centro, chi con sfumature di sinistra e chi di destra, comunque politicamente vicinissime tra loro e aperte a tutta la realtà italiana. E’ possibile che queste realtà confluiscano in un’unica piattaforma politica, visto che possiedono una buona classe di politici di qualità, diversi dei quali con importanti esperienze governative, capaci di attrarre le residue forze centriste rimaste negli schieramenti di sinistra e di destra (es. gli ex renziani, Carfagna, Gelmini, ecc.)? Chi altri potrebbe occupare il centro, avendo come leader reale o ideale o Draghi o, se impegnato in posti super partes, uno dei suo ministri di punta come Giovannini, Cingolani, Colao o ancora personalità di grande esperienza come Cottarelli, Bentivogli e simili? A me piacerebbe che Giorgio Merlo, giornlista molto bravo, che seguo e stimo, lavorasse sull’ancora inedito “centro” interrogando, indagando, suggerendo, anche ascoltando la cosiddetta società sivile (sindacati deigli imprenditori e dei lavoratori, associazioni come Acli, Sant’Egidio, Caritas, ecc. rettori di Unovesità, ecc.), ma soprattutto coloro che, secondo lui, dovrebbero-potrebbero essere le colonne portanti di un centro con ambizioni di governo. Caro Merlo, ti chiedo troppo?

