LA DEMOCRAZIE E ESPORTABILE! MA NON CON LE ARMI.

Il precipizio della sinistra che nega l’esportabilità della democrazia.

La Democrazia, quella vera, la si può esportare eccome.

Non di certo come hanno fatto USA e Occidente con biechi traffici d’armi, ladronerie e colonialismi invasivi, ma con politiche estere unitarie.

Il problema sono sempre lo sfruttamento delle risorse naturali di paesi e popolazioni scientemente lasciati nella miseria e nella disperazione.

Questo è il vero cancro sociale e politico esportato dall’Occidente, che inevitabilmente poi ne paga le conseguenze, per esempio con il Terrorismo

E’ il ‘politicamente corretto’ cui ricorrono, da sempre, coloro che hanno il ditino sempre alzato e dicono alla ‘maestrina’ : IO LO SO ! Poi vai a scoprire che non si ricordano più neppure il loro nome .. Per loro basta cambiare nome al ‘partitone’ pensando di risolvere tutti i problemi e portare la pace nel mondo ! Nell’ euforia olivaria si inventarono l ‘ULIVO MONDIALE, ultima trovata progressista, poi arrivo’ la xilella !

E ora la “sinistra” che si è consegnata mani e piedi (il cervello è già da tempo all’ammasso) ai 5stelle e vede in Conte&pochette il faro del progressismo? … ahahah, ma dai, archiviato un improbabile leader come Zingaretti, adesso abbiamo un Letta che svolazza di fiore in fiore col tassare l’eredità, lo ius soli, il voto ai primigini ecc. ecc. con una forza d’impatto sui problemi degna di un colibrì. Esportare la democrazia sì o no? Che si tiri una monetina e si torni al problema serio del matrimonio coi 5stelle, per la miseria!

Ma per cortesia, la democrazia è si “esportabile” ma non sulla punte delle baionette, nè tantomeno con le “bombe intelligenti”.

Si chieda se questo modo di “esportare la democrazia” con migliaia di morti innocenti, nè contribuisca al suo sviluppo.

Il vostro è stravolgere il senso del pensiero di sinistra sull’esportabilità della democrazia.

Si potrebbe dire che voi possiamo definirvi un “guerrafondai”.

Vede, il problema è che la sinistra aspira ad esportare il “suo” modello di democrazia.

Lo fa anche in Italia…. non con le armi, ma a colpi di spread, di propaganda mediatica, di magistrati compiacenti…. di ribaltoni di palazzo, come quello del 2011.

Da noi vi è una “sinistra a corrente alternata”, che predica l’esportazione dei valori occidentali all’estero, mentre in Italia è dichiaratamente filo-islamica (VOI AVETE visto qualche femminista in piazza?)…. e a favore dell’ “importazione” di valori non occidentali in casa nostra. Non ho visto una… dico una femminista di sinistra scendere in piazza per solidarietà con le donne afghane.

Non ho visto uno, dico uno solo dei rappresentanti LGBT scendere in piazza contro un regime islamico che lapida gli omosessuali. Letta e Conte che “vogliono salvare gli afghani”?……. ma mi faccia il piacere! Quelli chiacchierano, chiacchierano, si riempiono la bocca solo per farsi belli.

La sinistra è solo quella che fa inginocchiare i calciatori negli stadi…. tutto fumo e niente arrosto.

E se VOI leggeste bene i miei post, scoprirebbe che sostengo che l’uso delle armi non è il modo per portare la democrazia in quei paesi. Quanto al dialogo con i Talebani…. c’è un limite a tutto.

Sono terroristi.

“Se la barbarie è consustanziale e irredimibile in certi popoli e in certe culture, perché piangere lacrime di coccodrillo?” Perché non è affatto consustanziale e irredimibile, ma non sono e non saranno gli stivali delle truppe americane a creare le condizioni affinché la democrazia possa attecchire. Il problema è il metodo, l’imposizione armata di un governo pseudodemocratico (e iper corrotto), non il fine dell’espansione della tutela dei diritti umani. La sinistra riformista, con molto ritardo, sembra averlo capito. Speriamo non lo dimentichi presto.

Con la forza ci abbiamo provato, per vent’anni, e abbiamo fallito.

Come abbiamo fallito a partire dal Viet Nam, passando per il medio Oriente, fino alle due guerre in Irak, i fallimenti della Siria e delle primavere arabe (in primis la Libia).

Ebbene, caro GUERRAFONDAIO, questa sarebbe secondo Lei la soluzione?

Anche il sig. D’Alema allora era un guerrafondaio quando diede l’ok per bombardare la Serbia con gli aerei partiti da Aviano ? Risultato 2500 MORTI. Il governo del sig.D’Alema fece il tutto senza consultare il parlamento e vedo che non consultò neppure lei compagno !

IO! Sono assolutamente contrario a qualsiasi ipotesi di dialogo con i terroristi talebani.

Tuttavia, ribadisco che se tutte le guerre combattute dall’Occidente, a partire dal Viet-Nam, si sono rivelate dei fallimenti, qualcosa di sbagliato nell’uso delle armi ci dovrà pur essere.

Ad ogni modo, in questo momento l’Occidente è sotto scacco; non può trattare e non può neppure tornare sul campo in armi.

Non resta che ingoiare il rospo, accettare il fallimento attuale ed attendere l’evoluzione politica futura, che potrà magari offrire opportunità per affrontare di nuovo la questione.

