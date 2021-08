“La pandemia è stata e ancora è una brutta bestia. Ma diciamoci la verità: il vaccino è una svolta straordinaria. Chi va in ospedale e chi purtroppo ancora muore di Covid è quasi sempre non vaccinato. Non solo. Accanto al vaccino – su cui do per scontato che a settembre inizieremo con la terza dose – si pone il grande tema dei farmaci monoclonali. Via via che verranno autorizzati anche le complicazioni per i malati gravi diminuiranno. La verità è che la scienza ha fatto un miracolo e in pochi mesi ha risposto a una devastante pandemia. Per questo bisogna insistere con gli atteggiamenti seri e non con le follie NoVax. Quanto alla scuola: aver cacciato Conte ha comportato la fine delle misure inutili come i banchi a rotelle. Per ripartire a scuola servono vaccini, tamponi, monoclonali e regole serie sulla quarantena. Il resto è fuffa. E sui banchi a rotelle spero che prima o poi qualcuno indagherà sul serio.

La posizione dei sindacati è assurda. Dovrebbero essere i primi a proteggere la salute dei lavoratori e invece inseguono i NoVax. Detto questo, il governo perfetto non esiste. Ma su vaccini, giustizia, ripresa economica, politica estera Draghi e Conte giocano due campionati diversi. Uno gioca in Champions League, l’altro in Promozione. Spero che adesso sia chiaro perché Italia Viva ha fatto quel che ha fatto. Prima o poi, dopo insulti e polemiche, ci diranno grazie.”

RENZI. Grazie non lo dirà nessuno.. Non vede come cercano in tutti i modi di raccattare consensi ?l’Italia è un paese poco serio e la pandemia ha acuito tutti i difetti degli italiani. Per non parlare della Meloni e la sua schiera di no Vax. E non hanno neanche le palle di dirlo. No Vax . E allora bisogna obbligo di vaccinazione!!

RENZI! Grazie non lo dirà nessuno..Non vede come cercano in tutti i modi di raccattare consensi ?l’Italia è un paese poco serio e la pandemia ha acuito tutti i difetti degli italiani. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo