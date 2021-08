SIAMO NELL Italia dei troppi talebani ossessionati dal “non si può fare”

L’Italia dei troppi talebani ossessionati dal “non si può fare”

Quante reazioni scomposte, offese, retoriche alla proposta di Carlo Calenda per un Museo Unico di Roma

Forse perché vivono nella conservazione del passato, le sovrintendenze ai beni culturali (e le loro onnipotenti ramificazioni sindacali) sono il luogo di massimizzazione della cultura del “non fare”. Le Sovrintendenze dovrebbero essere abolite subito e così i cento altri pachidermi burocratici utili solo a se stessi che imbalsamano questo Paese. L’impressione è che molti dirigenti e funzionari statali, a causa della inamovibilità e illicenziabilità”, pensino che il bene pubblico loro affidato in gestione pro tempore sia un bene in esclusivo uso personale. Una sorta di usucapione immediata molte volte da lasciare in eredità o vendere. La cosa più triste è la risposta del rappresentante della sinistra quello che battagliò per cacciare Marino. Ogni innovazione credo per loro sia un calcolo di quanti voti perdono. Artefice della attuale sindaco di Roma…..tutto dire.

Ma è così complicato sconfiggere la burocrazia in tutti i suoi aspetti? cambiamo le leggi ed i regolamenti in modo da piegarla a quello che è lo sviluppo e l’evoluzione della nostra società. La cosa è talmente semplice da fare, ma non si fa, E questo non per volontà, ma comincio a dubitare che non si fa per insipienza di coloro che dovrebbero far ciò: i nostri legislatori. Quella è fuffa. Ci sono interessi economici e di potere consolidati che si ammontano di questioni di principio becere e che tranquillamente si è pronti a ribaltare se serve. Non ci prendiamo in giro. Di parolai un tanto al kilo l’Italia è piena.

È un problema costituzionale. DICONO LORO . Ma alle due riforme costituzionali proposte agli italiani, gli stessi hanno risposto no. Gli italiani sono così in fondo. La burocrazia italiana è la mentalità italiana sono la stessa cosa. Poi certo ci sono quelli che guardano avanti ma sono pochi e fanno fatica.

Nel nostro paese non si può fare e basta. Infatti vieni tra cinquant’anni e troverai tutto immobile, tutto identico. Vai in qualsiasi paese estero e quando ci ritorni non sarà più lo stesso. L’economia come deve crescere, col concime ??

SIAMO NELL Italia dei troppi talebani ossessionati dal "non si può fare"

