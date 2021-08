Però villa a Capalbio. Vedi la COMUNISTA Tenuta di un centinaio di h. a Capalbio, eh? Bandiera rossa . . . . . per gli altri, non per noi!

Cento ettari di tenuta a Capalbio per la pdiota Cirinnà. Come scrisse Flaiano, non sono comunista perché non me lo posso permettere, una tenuta di 100 ettari? ed è questa la gente che rappresenta i cosi detti “poveri”? o è furba lei o sono sciocchi i poveri. Ovviamente a loro insaputa, beh però sono stati pure sfortunati, 24.000 miseri euro cosa sono rispetto al trovarsi (sempre a propria insaputa eh..) un casa “al Colosseo”.. a i soldi sono del cane…gli servivano quando andava a spasso la sera per qualche cocktails di ossi o per delle crocchette spritz… Capalbio è cara! I nuovi proletari difensori della classe operaia tengono casa al mare e cuccia forziere. Ignari? Meglio ignavi. Mi raccomando sinistrati votate ancora per gente del genere. Del resto hanno sempre fatto i Vs interessi. E si vede!!!! in questi casi come da furbetta comunista è negare ed ignorare, almeno perdi i soldi , ma salvi faccia e poltrona, poi troverai sempre tra i compagni rossi come rimediare…come diceva il MACCHIAVELLI … il fine giustifica i mezzi.. Essere comunisti amici delle coop e degli LGBT paga a quanto pare, soprattutto per i finti paladini. Che squallore, che miseria intellettuale ha portato questa ultima sinistra. Povera patria. La proletaria radical scic con villa e 100 Ettari di terreno a Capalbio, hai capitooo come diceva il vecchio Mike!!! Se tanto mi da tanto ai 24 mila nascosti nella cuccia del cane chissà quanti ne corrispondono nascosti nella villa!!!! OVVIAMENTE neanche uno in NERO VEROOO!!!

Il giallo dei 24mila euro nella cuccia di casa Cirinnà

I soldi sono saltati fuori durante i lavori di manutenzione nell’abitazione di Capalbio. I proprietari di casa hanno denunciato il fatto e la somma è stata sequestrata dai carabinieri