Il patto Governo-sindacati-imprese ormai è saltato.

La frattura sui licenziamenti non si è ricomposta e il dl anti delocalizzazioni la aggrava. Per Draghi una missione molto complicata.

Ci si arrovella ogni giorno su come punire chi delocalizza mentre bisognerebbe invece cercare di attrarre le imprese in Italia.

Si sono spesi fiumi di denaro senza contropartita in aziende zombie come Alitalia , Whirlpool , Ilva eccetera. Questi soldi impiegati in detassazione, semplificazione della buroicrazia e lotta alla corruzione avrebbero reso molto più di quanto lo Stato investe in ammortizzatori sociali, che peraltro andrebbero indirizzati ad una riqualificazione dei lavoratori piuttosto che ad una forma di sussidio che alimenta il lavoro nero.

Il Sindacato ormai è lo strenuo difensore dei fannulloni, dall’Amministrazione Pubblica in giù , quindi sembrerebbe anche futile seguitare a coinvolgerlo nelle decisioni strategiche.

Ora. I nodi arrivano al pettine. Ma non sono i nodi delle nostrane relazioni industriali, gestite di volta in volta in Italia precariamente a seconda del contingente prevalere della linea politica messa insieme dal governo. È la visione complessiva dell’economia, dell’impresa e del lavoro nel mondo occidentale ad essere giunta al capolinea sulla scia di una liberalizzazione della circolazione dei capitali entrata in rotta di collisione con una cultura protettiva del lavoro, che rifiuta rischi, disagi e soprattutto i ritmi dell’innovazione tecnologica divenuti galoppanti nella concorrenza globalizzata.

Ancora il problema è sotto traccia, coperto dalle residue capacità di mediazione di uno Stato sempre più devitalizzato; ma presto diventerà ingestibile col sopravvenire delle urgenti esigenze della transizione ecologica. E allora sarà vera crisi.

E VOI. Cari industriali avete voluto fare i soldi? mene frego del fiore all’occhiello ad esempio della Ferrari in Italia quando poi un bullone fondamentale della Ferrari la fate fare in Cina. ( vedi mascherine al primo allarme non c’era uno straccio di macchinario in Italia che le facesse) poi volete prendere i soldi dello stato per fare i capannoni ma appena si può a licenziare italiani e pagare i Cinesi con stipendi da fame. Se impediscono le delocalizzazioni e si fanno ridare i soldi statali fanno bene. Se invece i soldi sono vostri liberi di delocalizzare e di licenziare ma non con i soldi delle tasse degli italiani o del recovery found.

Parliamoci chiaro, quando un privato investe propri soldi in una attività ha tutto il diritto di comportarsi secondo le proprie convenienze, seguendo sempre le regole messe dallo stato. Ma quando, gli imprenditori, per qualsiasi motivo, chiede l’intervento dello Stato nelle loro attività, deve dare conto ad esso e deve sottostare anche alle sue esigenze di carattere sociale. Lo Stato caccia i soldi ed ha voce in capitolo, per cui Bonomi o ritorna i soldi che ha preso, oppure a poco da lamentarsi.

Il patto Governo-sindacati-imprese ormai è saltato ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo