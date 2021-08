L’ASPIRAZIONE DEI PDIOTI:TIRARE A CAMPARE. E SPERARE NELLA FORTUNA

Il PD rinunciando a Renzi ha rinunciato al suo cervello. Sono un corpo senza testa che vaga senza meta come uno zombi. Fermi, stanno fermi, aspettano, che cosa non si sa, tutti i momenti a contarsi, si sono attaccati a Conte, sperano nei voti dei 5* sono disposti a cedere su tutto, anche per uno sgabello. Che brutta fine per la sinistra…tutto questo solo per invidia verso RENZI ed ITALIA VIVA

SI: Che brutta fine ha fatto il PD, con la fuoriuscita di Matteo Renzi è diventato il nulla mischiato col niente. È destinato ad estinguersi assieme ai loro amici grulli!

TIRARE A CAMPARE

Non è necessario essere dei geni della politica per dire che sulla base degli attuali numeri parlamentari l’unica alleanza possibile per il PD è quella col M5S.

Il punto politico dirimente non è, dunque, dare torto o ragione a Bettini quando arriva a questa conclusione. Perché Bettini ha ragione e torto contemporaneamente e il giudizio sulla linea politica che propone per il PD non deve partire da questa sua conclusione, ma dalle premesse che la determinano, che definire sbagliate rende poco la profondità strategica del suo errore.

Bettini ha ragione se si ferma alla semplice presa d’atto della situazione numerica del 2018.

Ma se la politica fosse questo basterebbero un contabile e una calcolatrice e poi avviare una gara estenuante tra gli stessi alleati, ciascuno per far valere i propri numeri. Non per far pesare il piatto della bilancia verso il cambiamento e le riforme indispensabili, ma per tenere tutto fermo in un equilibrio che garantisca l’inamovibilità del potere.

E, in effetti, questo è quello che il PD e il M5S hanno tentato di fare negli ultimi due anni. Scossi solo da due strappi dati da Renzi che, comunque la si pensi, ha dimostrato che fermarsi alla presa d’atto dei rapporti di forza numerici esistenti non produce buona politica, né per il Paese, né per i “contabili”.

Il ragionamento di Bettini è, dunque, sbagliato nelle premesse.

Non solo perché autoriduce il PD ad una scelta senza alternative, dando così un vantaggio al M5S al quale consegna la leadership dell’alleanza, ma perché, così facendo, rinuncia al ruolo di polo maggioritario delle forze riformiste per la costruzione del quale era nato. Si rende strutturalmente subalterno ad una forza politica che, indipendentemente dai numeri, lo soverchierà sul piano dei contenuti politici, sempre più populisti e sempre meno democratici e riformisti.

I tentativi di Letta di scovare contenuti autonomi per caratterizzare un profilo politico del PD diverso da quello del M5S si fermano agli annunci senza seguito, frustrati dall’esigenza di non urtare la suscettibilità politica, più spesso rozza e infantile, dell’alleato.

Non succede mai il contrario, se si eccettuano un paio di occasioni, come sulla giustizia, nelle quali il PD ha fatto capolino nascosto dietro a Draghi, come un bambino timido tra le gonne della mamma.

Se poi si aggiunge che anche il presupposto ragionieristico di Bettini è a rischio, visto il dimezzamento dei voti grillini e la mancata crescita del PD, ci sono tutte le premesse per una conclusione fallimentare dell’impresa.

Su questa mancanza di alternativa democratica tra i due opposti populismi si fonda l’espansione della destra.

Quindi non prendetevela con le conclusioni di Bettini, ma con le premesse, super realistiche quanto vacue, sulle quali poggiano. Che sono condivise e sostenute da tutto il gruppo dirigente del PD. Compresa la, così detta, ala riformista il cui lamento flebile è come il messaggio in bottiglia di un naufrago che scruta inerte l’orizzonte. E tutti insieme tirano a campare.