Ma guarda guarda, quel paese è pieno di materie prime, ed io pensavo che la missione in Afghanistan era per portare la democrazia ?!

L’Occidente (USA in buona compagnia con UE) ha perso il treno e ci dobbiamo autoconvincere che lo perderà anche la Cina?

Mah… tanto per cominciare, chissà perché venti o quindici anni fa USA e UE non soffrivano “le criticità di oggi nel reperire alcune risorse”, e mentre la Cina (che pure ne aveva in abbondanza) si muoveva con la tipica calma orientale nei Paesi del Centro Africa per stabilire e consolidare una propria presenza, utile poi a detenere una supervisione sulle medesime risorse, noi tutti “fermi come torre che non crolla”.

E poi, dice l’esperto, “fino a 15 anni fa, i rapporti commerciali con chi deteneva gran parte di queste riserve, la Cina, erano certamente più stabili di quelli odierni”.

Ah beh, quanto a visione geostrategica eravamo e siamo proprio ben messi, allora…

E infine “In pratica non c’era una percezione dell’importanza strategica di alcuni materiali che fa dell’Afghanistan un forziere ancora inviolato”: naturalmente, non ci pensavamo neppure per quello meno difficile da raggiungere… e chissà come mai la Cina ci pensava…

Insomma la Cina, che quanto a controllo “coloniale” non è certo seconda agli USA. non è però come loro che si presentano da bravi cow-boy con la Colt alla fondina, e troverà strada per mettere piede in Afghanistan, fare le infrastrutture che occorrono a quel Paese e mettere sotto la loro influenza le ricchezze minerarie che serviranno, domani, all’Occidente che si bea di grandi progetti ecologici, sprovvisti di strategia industriale che non sia quella di acquisire risorse dai Paesi che un tempo consideravamo “Terzo Mondo” e che nel giro di qualche decennio, se non ci svegliamo, saranno pronti a cederci il loro posto per prendere il nostro.