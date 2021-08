Avevamo qualche dubbio in merito? Storicamente gli USA e la Nato hanno commesso errori su errori, collezionando semplicemente disastri.

“Afghanistan, l’America ne esce distrutta e la Nato non sta tanto meglio”

La 2° fase del ritiro sarà dalla Siria e l’Iraq, visto che questi due paesi sono collegati in maniera dirette e indiretta con la questione afghana. Però la domanda è: il ritiro sarà simile a quello afghano o sarà dopo una gran guerra regionale che tutti prevedono da diversi anni ?

L’occidente che predica somministrazione di democrazia, contraddice se stesso in partenza, se alla base del ‘fenomeno’ pone un presidio militare, la cui inutilità e contraddizione viene confermata da un ritiro disordinato e rovinoso.

Civiltà e democrazia, semmai, si facilitano con assistenza economica, con offerte commerciali, tentando di risollevare la situazione di un paese poverissimo come l’Afghanistan.

Il ‘terrorismo’ tipo ‘torri gemelle’ si realizza con il livore e la ritorsione di quei popoli strangolati dal cinismo occidentale, dalla sua violenza.

Non si può pensare a una guerra contro l’islam quando molti di loro vivono da generazioni in paesi occidentali.

Se davvero ogni guerra affonda le proprie radici nelle privazioni degli uni contro la protervia degli altri, l’unica cosa intelligente da fare sarebbe azzerare quelle privazioni.

Utopia. Visto che il ‘motivo’ fondamentale è e resta il petrolio, plasma vitale di un occidente dominato da SETTE SORELLE che non vedono altri obiettivi, che perseguono il loro fine AD OGNI COSTO, dato che sta nei paesi islamici la fonte primaria del sangue nero.

Storicamente gli USA e la Nato hanno commesso errori su errori, collezionando semplicemente disastri.

