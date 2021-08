La grande fuga dell’Occidente. G7 straordinario sull’Afghanistan inconcludente, ritiro Usa confermato al 31 agosto. Democrazia senza prospettive.

Di fronte al triste epilogo della ‘avventura’ occidentale in Afghanistan, anche i più scettici della formula che vent’anni fa fu usata per giustificare la guerra al fondamentalismo islamico, vale a dire ‘l’esportazione della democrazia’, non possono che rimanere a bocca aperta. Il punto oggi non è disquisire sulla veridicità di quella giustificazione, sulle sue percentuali di verità o finzione, sul suo grado di onestà intellettuale. Il punto è che quella era la ‘verità ufficiale’ che gli Usa e tutto l’Occidente hanno raccontato al mondo e ora quella ‘verità’ non esiste più, evaporata nella strategia del ritiro che è forse un modo moderno per non ammettere la sconfitta. Il fatto è che senza quella narrazione, vera o finta che fosse, l’Occidente è nudo.

Normalmente una guerra persa svantaggia chi perde e avvantaggia chi vince.

Nulla meraviglia di più del numero di quanti invece insistono nel voler sostenere il contrario. Anziché prepararsi a parare i prossimi colpi di un nemico ringalluzzito e mai come adesso amato e armato.

Si continua nel dire che a questo tipo di gestione del potere non vi siano alternative, le oligarchie occidentali inutili, inette e incapaci, negli ultimi anni hanno pensato solo a fare gli interessi dei loro padroni economici e mantenere il loro potere, oggi si è arrivato al dunque, non basta di certo il politicamente corretto ed i buonismo per salvare le democrazie ed i paesi democratici, bisogna dire la verità alla gente, bisogna difendere gli interessi dei propri i cittadini, compresi gli ultimi ed i penultimi, il resto, se si può fare bene, se non buona notte al secchio.

E a chi mi contesta la mia tesi dicendomi (Il secchio ti rovescia una secchiata in testa).Dico! non lo vedi che una buona non gli riesce, li sta il tuo problema, nell’incapacità o, peggio ancora, nella non volontà di affrontare e risolvere i problemi. Qui alla fine il problema non è quello di avere preso una cocente sconfitta, ma quello di importare qualche profugo. Quindi finiscila con questa difesa di ufficio di gente inetta, non in grado di fare più gli interessi delle proprie nazioni.

Ti ricordo che gli accordi di Doha erano stati siglati con l’avallo dei Garanti del Golfo, nonché padroni e finanziatori dei Talebani. Poi non si sa che cosa ha combinato Biden, per meritarsi una sonora sola da parte dei Sauditi.

C’è una lettura meno catastrofista della faccenda: chi non voleva l’intervento ha avuto ragione e quelli che lo hanno voluto hanno incassato venti anni di spese di guerra.

Una situazione win-win dai rispettivi punti di vista. All’esportazione della democrazia in MO ci hanno creduto solo i fessi. Per loro si che è andata male. Ora: La Cina non ha aspettato il ritiro americano da Kabul per preparare la sua aggressione al mondo intero. Forte del suo regime simil-nazista ricatterà gli USA e l’Europa, quando sarà chiara la sua intenzione di annettersi l’intero Mar cinese meridionale, dove già oggi esistono piccole isole artificiali dominate dalla Cina con il chiaro intento di estendere i suoi possessi. Alla fine di un impero corrisponde la nascita di un altro impero, sempre e inevitabilmente. Mica viviamo nel mondo dei puffi. Certo: non è detto che corrisponda immediatamente alla nascita di un altro impero, è possibile un interregno più o meno lungo in cui nessuno ha la capacità o la volontà di reclamare in pieno il potere e l’onere dell’impero, anche perché nel mondo moderno il potere imperiale coincide con l’egemonia globale, e al momento semplicemente manca una potenza che abbia la capacità militare e la volontà politica di sostituirsi agli Stati Uniti come poliziotto del mondo.

Ma noi: Ormai il nostro eroe ce lo abbiamo : quel giovane addetto del consolato italiano che aiuta a fare passare bambini afgani dentro l’area aeroportuale. Insieme ad altri militari delle forze militari occidentali impegnati in questi atti di ordinaria umanità, queste persone bastano e avanzano per coprire il vigliacco abbandono di un popolo nelle mani di autentici aguzzini? No, non bastano. Come una rondine non fa primavera, queste persone tuttalpiù rappresentano un cerino acceso nella buia notte talebana, e a parte il loro personale impegno, resta intatto il vigliacco e cinico comportamento delle cosiddette democrazie occidentali.

Non sarà difficile, come non lo fu per Hitler nel 1939, trovare un qualche pazzo che magari sarà tentato di approfittare di tanta mollezza delle democrazie occidentali.

Su certi principi, non si arretra mai, perché altrimenti la crepa rischierà di fare crollare l’intera diga .

