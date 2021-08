L’ex premier Giuseppe Conte ne ha detta una delle sue. Il leader grillino pensa che le regole della sharia siano “severe”. E insiste sul dialogo con i talebani

Da ONESTÀ ONESTÀ ONESTÀ alla sharia il passo è breve CON TE MAI PIÙ!!!!” Credo che il giurista non abbia ben compreso cosa è la Sharia, ovvero la “via”. Essa si fonda sulle rivelazioni di Dio a Maometto e sugli atti di Maometto (sunna). Questi principi di etica, morale e religione sono legati all’epoca stessa della fondazione dell’Islam e non sono mai stati “elaborati” nell’ambito di una società laica e liberale. Perciò possiamo dire, senza tema di essere smentiti, che il Re Travicello ha proferito l’ennesima sciocchezza. Per fortuna che girano video su whatsapp di come ammazzano le donne e come in piazza tagliano le teste davanti a folle enormi , una certa politica fa finta di non vedere , da vomitare , grande colpa anche dei giornalisti , non cambia nulla questi nostri governanti hanno deciso così meglio i talebani. Quando smetteremo di dare credito a simili personaggi, torneremo a parlare seriamente di politica!!!…. giuseppi quando deve parlare a braccio, senza i monologhi registrati, ne dice di tutti i colori!!!….degno leader dei 5s!!!

Oltre ad avere toppato da avvocato degli italiani, ora a toppato addirittura con l’Afganistan.

Quindi se le regole della Sharia sono solo severe Conte dovrebbe essere spedito a Kabul come intermediario per una decina di anni ed in questo modo il “serrato dialogo” con i Talebani lo potrebbe fare di persona. Chiaramente porterà con sé la fidanzata che sarà felicissima di indossare quel bell’abitino azzurro da Belfagor che portano le donne Afghane, anche se il suo sarà sicuramente firmato da qualche stilista di grido. Propongo la immediata nomina di Conte a console italiano a Kabul a tempo indeterminato ed il conseguente trasferimento domani a Kabul assieme alla sua compagna.

Il nulla mischiato con il niente ordinato presidente del consiglio dal comico illuminato ed urlante! Una figurina di personaggio che non si rassegna a tornare del dorato anonimato da cui proviene. Povera Italia e poveri italiani in che mani scadenti siamo caduti!

Piccolo esempio di dove siamo caduti…. un giorno ho assistito ad una scena di un papà che ha rifilato un sonoro ceffone a suo figlio ( che ha parer mio era più che meritato visto che era un capriccio che si prolungava nel tempo) e pensate che qualcuno, che aveva assistito alla scena, ha denunciato il padre per maltrattamenti….. ebbene qui siamo più o meno nella stessa situazione … solo che, dare un schiaffo al proprio figlio si è denunciati, invece per ammazzare le persone, per fare attentati, per imprigionare le donne e uccidere i gay e sparare a vista e obbligare ed OBBLIGARE ad osservare il corano.. …ebbene queste ultime non sono da denuncia perché sono ””REGOLE SEVERE”’………..MA PER PIACERE!!!!! I talebani hanno detto alle donne di stare chiuse in casa, di non lavorare, è iniziata la mattanza di quelli che si oppongono a questi tagliagole che la cui democrazia consiste nell’uso del Kalhasnikov a chi non si sottomette alla Sharia. Conte la sharia è la legge, un complesso di regole a 3600°, non elaborata dagli uomini ma imposta dal Profeta; non ha niente di democratico ed è il pensiero teocratico in amovibile nel tempo, da oltre 1300 anni. Prima di aprir bocca studiare, grazie.

E poi ci viene chiesto di essere confidenti nella giustizia italiana con questi avocati ! Con i terroristi non si tratta ….con i terroristi occorrono le maniere forti per farli tacere perché vanno contro ogni regola civile…chiuso e basta! calare le braghe significa dare loro la vittoria e il dominio nel mondo!

L’ex premier Giuseppe Conte ha definito le regole della sharia “severe”. Sono le cronache che provengono dal Meeting di Rimini a riportare un’altra presa di posizione dell’avvocato originario di Volturara Appula sul contesto afgano.

Pure questa volta, la versione di Conte sembra destinata far discutere. Dopo il “serrato dialogo” con i talebani (considerazioni che per Conte sono state strumentalizzate per fini politici), del resto, il leader del MoVimento 5 Stelle si è esibito con un giudizio sull’interpretazione della sharia da parte dei fondamentalisti che operano in Afghanistan. E l’aggettivo scelto per le norme che stanno per tornare in auge in quella zona di mondo è “severe”. In termini oggettivi, si direbbe che la definizione contiana oltrepassa per gentilezza il piano del politicamente corretto. Giusto per usare un eufemismo. É utile ricordare come in Afghanistan, dove i talebani, quando hanno governato, non hanno rispettato tutta una serie di diritti di base, stia per essere imposta una tipologia di sharia che viene contestata dallo stesso mondo musulmano. L’imam Yahya Sergio Yahe Pallavicini, numero uno della CO.RE.IS ed imam di Milano, rilasciandoci questa intervista qualche giorno fa, ha detto che “non esistono segni di cambiamento (da parte dei talebani, ndr) su questi elementi: dignità della donna; libertà religiosa; abbandono delle armi come strumento di conquista; non cercare un sostentamento al loro potere economico tramite coltivazione e spaccio di sostanze stupefacenti…”. Insomma, per la guida musulmana che opera nella città meneghina, non si tratta di essere “severi” o no, ma al limite di essere “terroristi” e “criminali” o no.

Il vertice pentastellato, stando a quanto ripercorso dall’Agi, si è lasciato andare alla considerazione sulla sharia dalle regole “severe”, mentre parlava con i giornalisti presenti al Meeting. Prima il grillino ha di nuovo insistito sul “dialogo” con i fondamentalisti: “Non ritengo – ha detto Conte – che i talebani siano affidabili per un dialogo però dico che in questo momento la guerra è finita. L’alternativa che ci si offre – ha aggiunto – è di lasciare la popolazione afghana abbandonata a sé stessa”. Poi, però, è arrivata la riflessione sulla sharia: “Non sarà facile raggiungere un risultato ma abbiamo un dovere, un imperativo etico di tentare, per offrire una qualche protezione alla popolazione che è rimasta lì e non si rassegna alle severe regole della sharia”, ha chiosato l’ex presidente del Consiglio.

Tutto questo, peraltro, avviene dopo un panegirico contiano sulla necessità di curare le parole: “Nel nuovo corso del M5S la cura delle parole sarà molto particolare”, ha fatto presente il neo-vertice pentastellato nel corso della mattinata di oggi, così come ripercorso dall’Adnkronos. Insomma Conte ha dapprima, forse preso da un afflato intellettualistico, battuto sulla necessità di utilizzare parole che guardassero verso la direzione della “rivoluzione gentile”, così come l’ha definita, e poi associato il sin troppo gentile “severe” alle norme della sharia talebana. Ci sembra quasi inutile ricordare quanti e quali diritti stiano per essere negati in Afghanistan alle donne, ma pure agli uomini ed alla popolazione in generale. Un quadro che ha del “terribile” più che del “severo”. Ma ora Conte si è messo ad avanzare “proposte gentili”. Tanto gentili da non identificare le brutalità per quelle che sono. Tra le regole “severe” dei talebani: mutilazioni, condanne arbitrarie a morte, obbligo di burqa per le donne, inesistenza di diritti di base, lapidazioni (per esempio nei confronti degli omosessuali) e così via.

