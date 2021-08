SARDINE SENZA SALE

Proprio Santori, faro (dalla luce fioca) del Movimento sopra menzionato, si candida a Bologna sotto l’insegna del Partito Democratico (“una mia scelta che è stata condivisa nel comitato esecutivo e che rispecchia una linea nazionale che da tempo stiamo seguendo”). Quel Santori che su Facebook, il 21 agosto, tuonava “è arrivato il momento di presidiare la politica anche dentro alle istituzioni. Perché c’è un tempo per arginare, un tempo per sorvegliare e un tempo per costruire”, “perché ancora troppa gente non ha capito che non si tratta di me, di voi o di loro. Ma di noi.”. Ma soprattutto “perché sogno il primo stadio del frisbee a Bologna”. A sentirlo parlare sembra un Alessandro Di Battista con più capelli e una folta barba, non c’è che dire.

Ora, l’idea del frisbee ha inevitabilmente acceso l’ironia del popolo del web: conseguenza naturale, peraltro. Qualcuno addirittura ha domandato se per giocare alla suddetta disciplina serva il Green Pass. Quello che è certo è che ormai in un mondo alla rovescia, dove l’apparire ha soppiantato la concretezza, ecco spuntare sul tavolo idee che non hanno nulla a che vedere con il Paese reale e i problemi concreti di ciascuno di noi. Tanto, alla fine, qualcuno abbocca.

Poi per carità: nel periodo del lockdown, con le prime uscite di casa concesse dal Governo, abbiamo anche cominciato a correre a piedi, per smaltire il cibo ingurgitato durante la chiusura “forzata” tra le mura domestiche. E, caso strano o forse no, alle Olimpiadi abbiamo conquistato due storiche medaglie d’oro (sui 100 metri e con la staffetta 4×100). Adesso ecco il frisbee… meglio immergersi e scivolare via, come un sarago qualsiasi.