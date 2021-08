L’uomo con la pochette colpisce ancora . Pochezza politica , oltre ad essere l’uomo per tutte le stagioni .Per raccattare qualche voto…scambia vecchietti per giovanotti…. per qualcuno che accontenta…troppi ne perde… Le vedove di Conte alla riscossa…Colui che passava tra la gente e sembrava un Papa benedicente… Che tristezza vedere queste donne di mezza età così soddisfatte e sorridenti all’occhio d’un click come premio di vicinanza amabile ad una nullità vestito di fossette e poschette in quantità .Mio Dio come sono riconoscente a Renzi!!!! Per me è stato come ossigeno…Figuro inguardabile.

LA PARANZA DEI CRETINI

L’Avvocato del Pollo, avete letto bene, non è un refuso, era lo sterminatore di congiuntivi in guerra perenne contro l’intelligenza politica media, che quella alta neanche la percepisce, è uno di quegli uomini che, se un destino ridicolo non l’avesse lasciato sul proscenio politico come una lingua di menelik acciaccata sotto i piedi dopo la festa, nessuno che non abbia tempo da perdere frequenterebbe mai.

Col suo aspetto da rappresentante della famosa brillantina anni ’50 o da manichino nella vetrina del Paradiso “dei Signori”, fate voi, ha fatto colpo sulle arzille di una certa età e su più verdi senescenti anzitempo.

Peccato che parli, altrimenti starebbe bene come soprammobile seduto su un pianoforte a muro, magari facendo pendant con la stucchevole statuina del pagliaccio in vetro di Murano, che ti inorridisce da tutte le bancarelle della Serenissima.

Perché parlare di politica, magari seriamente, con uno così? E come? Intrecciando un “dialogo” modello talebano?

Oppure sussurrando melliflui all’orecchio, come quando confessò a Merkel il suo scoramento per il principale partner del suo governo, col quale continuerà, poi, a condividere sciagurati decreti, fino a che qualcun altro non avrà fatto fuori chi lo brutalizzava così e solo allora troverà, non il coraggio, ma la sicumera per vuotare il sacco al riparo della sua balordaggine?

Lo stile, si sa, è tutto, come dicono le signore. Che sicuramente apprezzeranno i giudizi sobri del fantaccino apulo sull’Afghanistan o sull’overdose di povertà spalmata sui bambini milanesi. Prudenza ed eleganza, poter nano.

PS: lo so da me, questo non è un ragionamento politico, ma per una volta mi concedo il brivido di scendere al livello della paranza dei cretini che, come avvinazzati in crisi d’astinenza, popolano la rete inneggiando a uno che straparla.

Dissolvenza, titoli di coda e inno contiano in sottofondo: “la paranza è una danza che si balla nella latitanza, con prudenza, eleganza e un lento movimento de panza”.

