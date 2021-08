Ma voi questo discorso anziché farlo in pubblico, giacché riassumendo sembra un plauso al fascismo, perché non lo fa nel suo privato?

VOGLIONO ALZARE LA TESTA E AFFERMANO PERCHE DEL Fascismo, cosa si può dire solo in privato e cosa si deve dire in pubblico. E’ mai possibile che dopo tanti anni sul Ventennio esista un discorso pubblico e uno privato?

Appunto! Fare i conti col fascismo…Ma nel senso opposto a quello che dicono sti tipi qua.

Forse gli italiani non hanno mai fatto i conti con quello che sono stati, perché il fascismo al potere ce lo hanno mandato loro. Soprattutto certe classi sociali. E lo hanno appoggiato nella sue avventure finché non sono arrivati i bombardamenti alleati. Non si spiegherebbe altrimenti certe nostalgie per quel regime…

Se il fascismo ovvero una DITTATURA (ovvero il potere concentrato su una sola o poche persone persone) è una forma di governo accettabile allora possiamo parlarne, se invece le dittature sono da considerare forme di governo DEGENERI allora tagliamo il discorso e tutte le chiacchiere inutili dell’articolo, caro prof. emerito. Comunque è vero che tante persone del ventennio erano migliori e più competenti di tanti “eletti” attuali. Ricordo infine, che mussolini per i primi suoi 30 anni era di fede SOCIALISTA.

Siamo alle solite… chiunque, anche il più efferato degli uomini e dei regimi, può, anzi farà di certo, qualcosa di buono…ma non vi stancate mai di usare questa retorica piccola piccola. Il fascismo non ha fatto nulla che non si potesse fare in una democrazia, e ha fatto degli scempi che in democrazia non si sarebbero potuti verificare. Credo però che il senso dell’articolo sia diverso e condivisibile. Dire che il fascismo ha costruito un buon quartiere popolare è una affermazione innocente di cui in sostanza un comunista non si dovrebbe vergognare.

Le cose buone che ha fatto il fascismo? Anche fosse così minimamente vero non contano nulla rispetto ai danni fatti, era un regime con le mani grondante sangue, non credo serva esplicitare il perché, capisco che bisogna seguire l’onda dei continui revisionismi, ma è veramente insopportabile cercare di umanizzare quanto di mostruoso fu il fascismo ed i suoi adepti!

Fascismo e Comunismo sono dittature e come dittature anno fatto sicuramente dei bei quartieri di case popolari. C’è una differenza però, Il comunismo è morto e sepolto anche come teoria politica e non vi è pericolo che rinasca. Il fascismo, è la degenerazione del liberalismo, o meglio è il capitalismo gestito in modo dittatoriale dalle classi benestanti che riesce a imbonire le classi subalterne con qualche goccia di welfare ( sabato fascista). Siccome il sistema economico attuale è vivo e vegeto e le classi dominati pure, il fascismo è ancora un pericolo. Certi discorsi di certi professori fanno ridere dovrebbero neanche scriverle certe cose. E la voglia di molte persone che si sentono in pericolo, rilevato che il cosiddetto sistema democratico italico, ma non solo, sta mostrando i sui limiti, le sue storture, il suo marciume, di addivenire a qualcosa di politicamente concreto, ligio agli interessi della nazione e che sia in grado di garantire un sistema di regole e di farle rispettare e di mettere gli interessi dei propri cittadini davanti a tutto. Impresa Ardua o quasi Impossibile, ma molto ricercata e richiesta.

Tra il ricorso spinto all’aneddotica privata e affermazioni di maggior sostanza – la modernità del fascismo da voi pretesa, a me sembra eludere due questioni di fondo: a) Le ” cose cattive” ( o cattivissime) del fascismo, non sono un accidente di percorso, una sfortunata deviazione, ma una conseguenza se non fatale, certo coerente, del pensiero fascista b) un rapporto più sereno e distaccato con questo fenomeno storico sarebbe possibile – ed auspicabile – se non vivessimo in un paese in cui una certa retorica antifascista sembra di gran lunga, oggi, minoritaria rispetto a una ben più viva retorica fascistoide o criptofascista (quando non apertamente nostalgica). Anche elettoralmente.

Ma voi questo discorso anziché farlo in pubblico, giacché riassumendo sembra un plauso al fascismo, perché non lo fa nel suo privato? ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo