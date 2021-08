SERVE! Recuperare il senso di vergogna

Recuperare il senso di vergogna. Senza più quel limite e grazie alle sconfinate possibilità della rete e dei social, tutto può andare a colpire tutti.

La vergogna è un profondo turbamento che ci assale quando ci rendiamo conto di aver agito o parlato in maniera riprovevole o disonorevole. Vergogna nel suo significato più profondo significa anche temere l’esposizione. Un’esposizione che oggi non temiamo più di tanto. Anzi, pensano molti, se mi comporto in modalità trasgressiva, che problema c’è? Si pensa addirittura che mettendo in luce i desideri più reconditi si sia più bravi degli altri. Chi ha il coraggio di mostrarsi estremo, vizioso o trasgressivo dimostrerebbe quindi “valore”, interpretando i propri sentimenti nascosti.

Senza più quel limite imposto dalla vergogna e grazie alle sconfinate possibilità della rete e dei social, ogni cosa può essere veicolata e tutto può andare a colpire tutti. A partire dagli individui fragili perché, se i freni inibitori che mi consentono di gettare un sasso dalla finestra, senza vedere se colpisco qualcuno, sono venuti meno, allora il problema non sarà più mio, ma di altri. Per cui – molti pensano – posso “girare” qualsiasi cosa sul web perché saranno altri a dover intervenire, sia che si tratti di fake news o di contenuti ben più deleteri. Poco importa che le notizie false o tendenziose abbiamo più seguito di quelle vere, tanto sono libero di farlo e lo faccio. In questa “pandemia” di informazioni ricadono, purtroppo, anche le false notizie sul coronavirus.

Se contrastare il dissenso aggressivo e male espresso diventa difficile perché ogni verità scientifica ha tempi infinitamente più lunghi della velocità del web, di certo riuscire ad astenersi nel diffondere, sempre e comunque, ogni cosa ci capiti sullo schermo del nostro smartphone o PC sarebbe un ottimo esercizio per prevenire il collasso collettivo e individuale della coscienza morale, dell’etica laica del vivere comune, associata alla necessità di un’informazione il più possibile lineare e coerente sul versante sanitario, senza enfasi o spettacolarizzazione. Mettere, anche questa volta, al primo posto la salute fisica e morale di ognuno di noi credo debba essere l’imperativo da porci in questa estate che, volgendo al termine, ha messo più di un problema sul tappeto che l’autunno alle porte dovrà poter risolvere nell’interesse comune.

SERVE! Recuperare il senso di vergogna ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo