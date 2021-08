Salvini: “Incontrerò Durigon e vedremo cosa fare”. Letta: “Deve dimettersi, apologia del fascismo incompatibile con il suo ruolo” Il leader della Lega ad Agorà su Lamorgese dice: “Faccia bene il suo lavoro altrimenti lasci. Vorrei un incontro a tre”. Fedriga difende il sottosegretario: “Eccessiva la richiesta di dimissioni” Uno straniero legge questo quotidiano , vede questo Durigon guadagnarsi il titolone a nove colonne sui MEDIA ,viene a conoscenza di una raccolta firme di milioni di cittadini indignati, lo vede essere al centro di mesi di polemiche infuocate e si chiede : chi sarà mai ? quante persone avrà ucciso per aver mandato l’articolo sugli attentati a kabul in secondo piano? quali segreti ha violato ? E poi ancora ?Chi sono le parti in causa ?Ecco le risposte: Durigon è un piccolo grosso poveretto, senza arte ne parte, vittima di sè stesso e di una sciocchezza dal sen uscita, usato biecamente da una classe politica indegna e da giornalisti in cerca di polemica strumentale al posizionamento e alla battaglia elettorale. E chi sono questi super leader e partiti indignati ? Naturalmente quello che resta di un movimento scomparso che si trova al governo con un Berlusconi pluripregiudicato e indagato per strage, con un Salvini che ogni giorno dice cose più truci di questo Durigon e soprattutto dopo che solo un anno fa abbiamo assistito al più scandaloso mercato delle vac… in cui lo stesso Conte cercò di raccattare più destrorsi possibili per salvare il suo governo ridicolo.. Questo significa mantenere alta la soglia dell’Ethos pubblico ? MA PER FAVORE ! Indignatevi ragazzi , indignatevi….e ora esultate, vi siete liberati di un pericoloso fascista.

ORA: Durigon si è dimesso! Bene, meglio tardi che mai. Tutte le richieste di dimissioni provenienti dal mondo politico e dalla società civile sono servite a qualcosa. Come? È bastato un incontro a porte chiuse? Non c’è stato bisogno di dirette Facebook nelle quali si passa l’80% del tempo ad autoincensarsi? Ma chi l’avrebbe mai detto

Certo. o si è antifascisti o non lo si è a prescindere….

Giudico che il fascismo ha fallito appieno il suo progetto dimostrandone i suo limiti e in nome della democrazia sono contrario a che il fascismo possa tornare a esistere.

Essere antifascisti non vuol dire essere naturalmente costretti a votare il PCI e adesso il PD..non vuol dire iscriversi all’Anpi ..e accettare la sua politica estremista…

Essere antifascista non vuol dire non parlare di fascismo ne discuterne il buono e il cattivo..perche non esiste il cattivo a prescindere…non vuol dire vietare di collezionare ne detenere ricordi di famiglia ne fare mostre che ci ricordano i fasti e gli orrori…Temere la storia e come il mullah che copre o distrugge la statua di una femmina nuda…la distrugge perchè ha paura non della femmina ma di se stesso.

E “Dopo lunga resistenza, alla fine, Durigon ha dovuto cedere.” Quasi quasi direi che Durigon non e’ “materiale” per la Lega! Lui ha ceduto dopo solo 3 settimane, e senza essere stato chiamato a Processo o aver dovuto rispondere ai Magistrati! Il Vero “materiale” per la Lega e’ Salvini! Dopo anni di Investigazioni ed interrogatori da parte dei Magistrati, ancora lui non sa’ e non ricorda dove siano finiti i 49 Milioni di Euro che la Lega ha truffato allo Stato Italiano! Questa si chiama Coerenza ed Integrita’!……….ma siccome era impossibile che Durigoooon avesse tirato fuori quelle cose dal SUO sacco ma avesse recitato a memoria il compitino che SALVINI gli aveva assegnato (e questo spiega anche perché il pingue si sia rifiutato così a lungo di dover pagare colpe non sue), c’è da chiedersi COSA gli deve aver promesso il suo boss in cambio di un suo passo indietro !!…Oltretutto, visto che con questo suo gesto, Durigon toglie la Lega da un’imbarazzo ormai difficile da sostenere, IL PREZZO del “sacrificio” deve essere molto salato per il capitone !!….C’è in giro, a breve, qualche poltrona altamente retribuita e di poco o nullo impegno concreto, da poter assegnare al fedele Durigon ??….Teniamo d’occhio a DOVE l’EX sottosegretario andrà quanto prima a depositare le sue terga e lo sapremo !!

