Cercasi flop disperatamente. I dati contro il pessimismo sull’economia italiana. La forte ripresa ha già spiazzato “i profeti di sventura”, che non a caso l’hanno derubricata a semplice rimbalzo.

Cercasi flop disperatamente. I dati contro il pessimismo sull’economia italiana | L’HuffPost (huffingtonpost.it)

In aggiunta ai dati forniti dal prof. Fortis, c’è un elemento che conferma – forse, più di ogni altro – la positività dell’andamento dell’economia italiana. Il fatto che l’Unione Europea ha finanziato il pnrr italiano – tra quelli di tutti gli altri paesi richiedenti -con la più ragguardevole quota di risorse, sia in termini di prestiti, che di finanziamento a fondo perduto, può essere spiegato soltanto con la fiducia che il paese, nonostante tutto, riscuote in sede comunitaria.

Senza cedere al cinismo, se la nostra economia non avesse mostrato effettive potenzialità, un’Europa così attenta ai conti, previdente e parsimoniosa, non avrebbe mai abbandonato le ferree logiche teutoniche del sicuro investimento.

IN BARBA AI profeti di sventura che teorizzavano la decrescita felice sono stati messi a KO da MARIO DRAGHI, GRAZIE MATTEO RENZI E ITALIA VIVA

