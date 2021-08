Maria Elena Boschi: “Ho criticato Di Maio, ma Conte sta facendo di peggio”

E’ una Boschi molto arrabbiata ed indignata quella che traspare dalle sue recentissime dichiarazioni, che pronuncia parole taglienti ma veritiere. Maria Elena Boschi si sta battendo a spada tratta per i diritti delle donne afghane, e si chiede come mai nessuno si sia pronunciato decentemente sulla questione.

“Ho criticato Di Maio in spiaggia e sono stata la prima a chiedere che lasciasse il mare pugliese per riferire in Parlamento. Ma devo dire che Conte ha fatto peggio, decisamente peggio”.

Boschi ricorda che “quando eravamo al governo noi i grillini volevano dialogare con gli estremisti, allora era l’Isis. Ma Conte ormai è il passato di questo Paese, fortunatamente”.

Per Boschi, in sostanza, non si starebbe facendo abbastanza. “Vorrei che le tante amiche e compagne di mille battaglie si facessero sentire. Ciò che sta accadendo alle ragazze di Kabul ci riguarda non solo perché rischiamo l’esplosione dell’immigrazione e soprattutto nuovi attentati terroristici. Ci riguarda come donne, come esseri umani, come cittadini del mondo”.

“È ripartito il campionato di calcio. Mi spiace che nessuno abbia proposto di inginocchiarsi anche per le ragazze afghane. Una volta che si sceglie la strada di un gesto simbolico così forte come quello di inginocchiarsi, diventa difficile non pensare di farlo anche per quello che sta accadendo alle donne in Afghanistan”.

