Meloni: “Basta proteste, avanzare delle proposte”

MELONI “Se fai una protesta devi anche avanzare delle proposte”

“Legittimamente Giorgia Meloni anche oggi si schiera contro il green pass, sostenendo che sia scelta economicida e che affossi il turismo. Altrettanto legittimamente io sostengo che se fai opposizione oltre alla protesta sarebbe utile affiancare una proposta, che in questo caso manca completamente“.

“Entrando nel merito della durissima critica ad un provvedimento che io credo invece sia apprezzato dalla maggioranza degli italiani, vengono in mente tre esempi che contraddicono la leader di Fratelli d’Italia – il primo: se dici che il green pass è economicida come si spiega che l’unica attività oggi chiusa (i locali da ballo) veda lo stesso sindacato più rappresentativo della categoria chiedere di farli riaprire utilizzando il green pass? Scelta peraltro che io condivido perché l’unico effetto che si sta ottenendo è il proliferare di feste private in cui si balla lo stesso e nessuno controlla nessuno“.

