Multare il no vax è quasi inutile. Serve una sanzione “ripristinatoria”, come l’esclusione dal Servizio sanitario nazionale.

Mi sembra un criterio giusto, che applicherei anche ai fumatori, nel caso di cancro ai polmoni, ai bevitori, nel caso di cirrosi epatica, ai bulimici, nel caso di obesità, a chi contravviene il codice della strada, provocando incidenti, e via dicendo. Come è noto, vivere è la principale causa di morte

In Giappone se qualcuno si mette volontariamente in una situazione di pericolo, per esempio una scalata in montagna con incidente, i soccorsi arrivano e sono efficienti, dopodiché a casa ti arriva il conto. Si potrebbe applicare lo stesso principio, se ti ammali perché non hai voluto vaccinarti ti faccio pagare tutte le spese che per la tua incuria o per la tua volontà hai causato al sistema sanitario.. La Costituzione prevede gratuità di cura per indigenti. Per tipologia sociale i novax non sembrano affatto indigenti. Quindi io ti dirò, poi ti mando il conto. Con cartella esattoriale a stretto giro di posta.

Da mesi stiamo discutendo se il vaccino anti Covid sia un diritto, un dovere oppure un obbligo. Visti i dubbi e le resistenze – ci sono milioni di italiani ancora non vaccinati – sta prendendo corpo l’idea di rendere il vaccino obbligatorio non soltanto per il personale sanitario (come già previsto), ma anche per altre categorie (come in Francia), se non addirittura per tutti.

Uno dei problemi dell’obbligo vaccinale potrebbe essere quello di individuare la giusta sanzione. Come va punito che non ottempera all’eventuale obbligo di vaccinarsi? Del resto, per il diritto, gli obblighi senza sanzione sono così rari da essere definiti “norme imperfette”, proprio perché non ha senso imporre un obbligo se non si ha la relativa sanzione.

Oggi per chi non rispetta le regole anti Covid (mascherine, distanziamento, esibizione del green pass) è prevista una multa da 400 a 1000 euro, salvo i casi più gravi in cui si configuri un reato (es. falsificare un green pass). Si tratta di una sanzione semplicemente “afflittiva”, cioè per punire chi non rispetta le regole.

Se ci pensiamo bene, multare chi non si vaccina potrebbe essere quasi inutile. In fondo, basterebbe pagare la multa e non ci si vaccinerebbe comunque. Quindi gli ipotetici 1000 euro diventerebbero il prezzo per non vaccinarsi. Anche creando una discriminazione in base al reddito (per i più benestanti i 1000 euro sarebbero quasi insignificanti). Andrebbe pensata una sanzione di quelle che vengono chiamate “ripristinatorie”, cioè più legate al ripristino dell’interesse pubblico violato. Un esempio per capirci: chi compie gravi violazioni del codice della strada oltre, a una multa, avrà anche la sospensione o la revoca della patente di guida.

Lo stesso accade per le vaccinazioni già obbligatorie. Il personale sanitario che non adempie all’obbligo di vaccinazione viene sospeso dal servizio o destinato ad altre mansioni, in quanto non più idoneo a lavorare a contatto con malati e fragili (art. 4 d.l. n. 44 del 2021). Similmente, i genitori dei bambini non vaccinati, oltre a una multa, sono convocati per un colloquio informativo sulle vaccinazioni e non possono iscrivere i bambini alla scuola dell’infanzia (artt. 1 e 3 d.l. n. 35 del 2017). Allora se verrà posto un obbligo di vaccinazione generalizzato anti Covid andrà pensata una sanzione che riguarda la vita di comunità del non vaccinato, in quanto la vaccinazione è un dovere civico correlato all’interesse collettivo alla salute (art. 32 Cost.).

Escluderei di poter pensare che non vaccinarsi possa essere un reato. Al di là di ogni considerazione sulla proporzionalità di tale sanzione, sarebbe una follia pensare a milioni di processi penali e milioni di cittadini in carcere per mancato vaccino. Non mi sembra congrua nemmeno l’applicazione della forma più ampia di incapacità civile prevista nel nostro ordinamento, cioè l’interdizione dai pubblici uffici, che comporta la sospensione dei diritti politici e della titolarità di ogni ufficio e compenso pubblico (artt. 28 e 29 cod. pen.). Si potrebbe invece pensare a una forma di sanzione più specificamente relativa alla iscrizione al Servizio sanitario. Sappiamo che per i cittadini e i residenti esiste un servizio sanitario universale, pressoché gratuito per tutti, anche se la Costituzione assicura cure gratuite soltanto “agli indigenti”.

Per gli stranieri non dell’Unione europea, invece, è possibile soltanto l’iscrizione a pagamento al Ssn oppure l’erogazione a pagamento delle prestazioni sanitarie, salvo le cure urgenti o essenziali, comunque gratuite per tutti (Circolare del Ministero della Sanità del 24 marzo 2000, n.5).

Una sanzione adeguata per i non vaccinati potrebbe essere quella di impedire la loro iscrizione al Ssn e quindi, di mettere a loro carico pagamento delle eventuali cure a cui dovessero sottoporsi. Ovviamente fino a quando non decidono di vaccinarsi. Una sanzione del genere mi sembrerebbe anche conforme all’impianto costituzionale. Come sappiamo, la nostra partecipazione alla comunità statale passa attraverso “l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” (art. 2 Cost.). Ecco dunque che chi non si vuole sottoporre a una prestazione sanitaria obbligatoria, come potrebbe diventare il vaccino anti Covid , ben potrebbe essere escluso dal godimento di alcune prestazioni pubbliche, come proprio l’iscrizione gratuita al Ssn.

PER VOI GENTE NO VAX: L’obbligo vaccinale non è un’opinione. È principio costituzionale, legge vigente nonché efficiente scelta sanitaria ed economica. Poiché di fronte a una pandemia conclamata sono pacifiche, da decenni, la legittimità giuridica e l’efficacia sanitaria dell’obbligo vaccinale, ora la discussione va semmai fatta sull’estensione del perimetro ottimale di applicazione della specifica norma sul Covid-19. Essa, grazie al dl 44/2021, giustamente impone già oggi la vaccinazione obbligatoria, sotto pena di specifiche sanzioni, per il sottoinsieme di cittadini costituito dagli operatori sanitari. Non è quindi rilevante chiedere al politico di turno se pensa che l’obbligo vaccinale sia legittimo, ma semmai interrogarlo in merito a chi altri, oltre a chi opera in sanità, esso debba essere applicato.

Ci sono tre ordini di robustissimi argomenti favorevoli all’estensione progressiva dell’attuale obbligo vaccinale per il Covid-19, dapprima a tutte le categorie di lavoratori pubblici e privati e all’intero mondo scolastico, studenti inclusi, e successivamente a tutte le coorti demografiche vaccinabili, partendo da quelle più anziane, escludendo ovviamente fragili o immunodepressi.

Il primo argomento è relativo all’analisi costi-benefici. Un trattamento vaccinale costa poche decine di euro. Curare un caso grave di Covid costa alcune decine di migliaia di euro. L’effetto paradossale di non adottare l’obbligo vaccinale in un sistema basato sul un servizio sanitario universale e sostanzialmente gratuito per i pazienti è che la maggioranza di contribuenti leali sta sussidiando l’irresponsabilità di singoli opportunisti No vax, che vengono così indotti a non vaccinarsi contando sul fatto che qualcun altro comunque pagherà per le loro cure. È un inaccettabile effetto di azzardo morale che va corretto, per non minare alle fondamenta il principio solidaristico che informa il nostro sistema sanitario. Chi non si vaccina, anche se non si ammala immediatamente, sta determinando fin d’ora enormi costi sanitari addizionali sotto forma di reparti speciali per i pazienti Covid e di ulteriori posti di terapia intensiva. I No vax, di fatto, impongono un’iniqua sovrattassa di decine di miliardi ai contribuenti, che pure stanno già pagando un servizio di prevenzione vaccinale gratuito e facilmente accessibile.

Il secondo argomento è relativo alle esternalità negative indotte dai No vax. La maggiore probabilità di contagio, specie in contesti collettivi, induce le autorità a imporre restrizioni alla libera circolazione, a richiedere permessi e a organizzare costosi controlli, a limitare gli accessi a esercizi pubblici, infrastrutture e trasporti, penalizzando grandemente l’efficienza economica generale se non addirittura – è il caso dei servizi turistici, dell’industria culturale e dello spettacolo, dello sport e dei servizi alla persona – spiazzando totalmente la sostenibilità finanziaria di interi settori. Per ogni contagio addizionale, inoltre, i costi di welfare per le quarantene obbligatorie ricadono o sui contribuenti, o sulle imprese o sui lavoratori autonomi, penalizzando comunque produttività e valore aggiunto. Le esternalità negative non sono solo economiche, ma anche sanitarie, educative, sociali: la saturazione delle strutture sanitarie limita i servizi disponibili per le altre patologie, riducendo le azioni di prevenzione e diagnosi precoce, con immensi danni potenziali in futuro per milioni di pazienti; l’irregolare funzionamento delle strutture scolastiche e la relativa inefficacia della didattica a distanza hanno evidenziato tramite i test Invalsi significativi ritardi educativi nei più giovani, violando il diritto costituzionale all’istruzione.

Il terzo argomento riguarda le aspettative economiche che influenzano le scelte di investimento e consumo. L’estensione dell’obbligo vaccinale ridurrebbe grandemente il livello di incertezza su tempi e modalità del progressivo ritorno alla normalità, ed eliminerebbe molti dei fattori di indeterminatezza organizzativa tipici dei contesti di emergenza: produzione normativa improvvisata e imprecisa (qualcuno ha dimenticato le ordalie notturne dei dpcm contiani?), scarico reciproco di responsabilità della burocrazia pubblica e privata, frammentazione regionale di interpretazioni e disposizioni, con relativa balcanizzazione del mercato nazionale di beni e servizi. La ripresa degli investimenti privati e dei consumi di beni durevoli è condizione essenziale per recuperare il valore aggiunto perduto con la pandemia e ritornare su una traiettoria di sostenibilità del debito pubblico nazionale, nel frattempo arrivato al record di 2.700 miliardi. Già, perché la sbornia di una politica monetaria iper-accomodante e la sospensione dei vincoli di bilancio statale non possono durare indefinitamente, come invece probabilmente succederà con questo virus. L’obbligo vaccinale è dunque un modo pragmatico per imparare a convivere con il Sars-Cov-2 ma anche con il principio di scarsità delle risorse.

Quindi, caro direttore, non serve a molto prendersela con i milioni di esitanti o refrattari al vaccino: chi va incalzato, oggi, siede in Parlamento. È tempo di chiedere in modo esplicito e inequivocabile la posizione di ciascun gruppo parlamentare sulla necessità di estensione progressiva e universale dell’obbligo vaccinale per il Covid-19. Perché le istituzioni di una democrazia liberale non affrontino una pandemia con la distopia dell’uno vale uno. L’irrazionalità del singolo No vax è incomprensibile, ma l’irresponsabilità dei legislatori di fronte a questa scelta sta diventando insostenibile.

