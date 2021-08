Anche negli Usa offensiva contro il “Sussidistan”, ma i dati mostrano che l’effetto divano non c’è. Krugman: “I lavoratori torneranno solo se aumentano gli stipendi”

Tuttavia rimane in superficie. Il sussidistan, a quanto pare ormai esportato a livello globale, divanizza ECCOME le persone. Basta parlarci con i sussidiati, riscontrare sul CAMPO la realtà. La disponibilità di manodopera non aumenta se diminuiscono i sussidi, ma solo finché durano i risparmi etti e le “nicchie” di sussistenza fatte di lavoretti a nero o lavoretti che io chiamo “a fregatura del prossimo” (lavori solo quando trovi il pollo in difficoltà che ti paga fuori mercato), che ogni divanato ha creato attorno a sè. Se ne esce o tagliando seriamente le regalie ai fannulloni, oppure con l’inflazione. Ma l’inflazione andrebbe a gravare anche su chi paga il sussidio ai fannulloni, che di fatto si ritroverebbe a pagare due volte. La soluzione qual è? Uscire dallo schema di dover regalare soldi a chi è in età lavorativa per comprare il suo voto, oppure DARE A TUTTI, ricchi e poveri, un reddito di cittadinanza di base. Poi ognuno decide se vuole lavorare oppure no, poiché l’inflazione farà il resto. Tutte le altre sciocchezze che leggo sono distorsioni del comune senso logico fatte per fini elettorali. Da che mondo e mondo, i soldi gratis creano fannulloni. Persino i genitori riducono la paghetta al figlioletto che si mobilizza sul divano davanti ai videogiochi: vedete come corre a fare i lavoretti estivi, poi.

Temo che oggi tutto questo serva solo a far chiudere le fabbriche, ed a far scappare le imprese dall’Italia. Purtroppo la facilità ed il costo relativamente basso del trasporto ha reso facile produrre da una parte e vendere dall’altra. Le porto un esempio: in USA si costruiscono grandi impianti di LNG (estrazione e liquefazione del gas) che richiedono molta potenza (prodotta proprio dal gas con macchine Italiane, in genere) e poi grandi camere in cui il gas compresso viene portato a temperature così basse che diventa liquido. Essendo gli impianti negli USA, chi costruiva le camere aveva pensato di costruirle in USA, vicino alla destinazione finale. Poi, facendo bene i conti, ha scoperto che era più conveniente farle in Spagna, anche se poi quanto costruito doveva essere trasportato lì. Così i tecnici e gli operai americani si videro soffiare un lavoro fisso di anni e anni da tecnici europei e operai spagnoli. Poveri padroni, vero? Peccato che chi ci ha rimesso sono stati gli operai, perché i padroni, producendo in Spagna, ci hanno guadagnato di più.

Tanto c’è sempre qualcuno che si spacca la schiena per mantenere chi è INCAPACE di trovarsi un lavoro decente. Se poi sono proprio i giovani che si accontentano del RdC (anzichè pensare a formarsi e a trovarsi un posto nella vita), allora è giusto che questo Paese muoia.

Il reddito di cittadinanza senza alcun controllo serio è una barzelletta: raggiunge solo in parte i veri poveri, e in molti casi non è che un incentivo ai furbetti e al lavoro nero (che in gran parte – non dimentichiamo – è sfruttamento ben peggiore, perché al di fuori di qualsiasi regola). Controlli in accesso (su patrimonio, conti correnti, ecc.), e controlli dopo l’erogazione, magari prevedendo di tenere impegnato chi lo percepisce in lavori socialmente utili. Il tutto accompagnato da una seria ricognizione sulle persone che sono povere davvero e che restano ‘sommerse’, che vivono ai margini, che non possono lavorare o che sono in un momento difficile della propria vita. In altre parole, il rdc va sottratto a quell’inefficace e ingiusto (e a volte imbarazzante) meccanismo assitenzialistico partorito a fini di propaganda dal M5s e dalla Lega.

Guardi che quei soldi che ricevono “quelli sfruttati” come li chiama lei, standosene seduti sul divano, non li paga il datore di lavoro. Li paghiamo io e lei. Se a lei piace mantenere parassiti e fannulluoni, che D’o la benedica. Io, trovo ingiusto verso cotanta ostentazione di fannullaggine, che un politico si arroghi il diritto di prendere i miei soldi sudati per darli ad uno che vive a sbaffo.

Pare che il rdc elargisca 700 Euro di media a famiglia. Circa al momento otto miliardi all’anno di soldi pubblici. Ora io vorrei sapere quali lavori legali vengano pagati di meno per 8 ore al giorno! La mia è una curiosità perché io non ne conosco. Ma magari in certe parti del paese è così. Ora concesso che anche sia così (lavorare porta per chi lo sa fare altri vantaggi) perché va bene che uno li incassi questi soldi stando sul divano ma non va bene se lavora? Il sussidio va BENISSIMO se è temporaneo e concesso a quelli veramente sfortunati. Il lavoro porta lavoro, conoscenze, avanzamenti, socialità. Stare solo sul divano non porta alla lunga alcun vantaggio nè a loro nè alla società, anzi può essere persino pericoloso.

CONCLUDENDO Il rdc non dovrebbe essere previsto per mafiosi e lavoratori in nero e furbi sfruttatori del welfare ma per i più fragili, bisogna perfezionare il sistema, poi da parte mia lo darei pure ai lavativi della pa ,e li lascerei a casa sul divano, facendo andare persone motivate e responsabili a lavorare nel pubblico impiego, i lavativi della pa sono il vero danno del paese, altroché i fragili che hanno diritto al rdc per poter vivere con un minimo di decoro

