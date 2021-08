“Da Orlando pura propaganda anti-impresa”. Carlo Bonomi

Gran belle chiacchiere ma ho qualche domanda per Bonomi: come mai la ricchezza continua a spostarsi verso l’alto? Forse perché legge e giustizia sociale non vanno di pari passo? Se la legge glielo consentisse, licenzierebbe i dipendenti via Whatsapp?

E cos’altro fanno quelle aziende che prendono i soldi dello stato e poi delocalizzano, se non scappare (e su questo ha glissato clamorosamente)? Insomma, le responsabilità degli imprenditori dovrebbero andare al di là di quello che la legge mi permette di fare o di non fare.

Se non si può perché è stato fatto? Essendo un atto illegale che sanzioni sono previste e che provvedimenti avete preso al riguardo? altra domanda Bonomi dice che pagare le tasse o spostare una fabbrica da uno stato all’altro non è reato ma cosi non sposti capitali è risorse da uno stato al latro cioè l’Italia si impoverisce a favore di un altro stato europeo dove le tasse sono di meno e cosa hanno concluso secondo me questi trattati si dovrebbero rivedere.

Certo Bonomi è una mente… però non vedo o non ho letto quali mestieri vorrebbe facessimo per tirare a campare. Finita la fase del “posto fisso” per fare clientelismo e dare una mano alla economia manifatturiera del consumo, non vedo idee a sostegno della tesi del precariato lavorativo. Il precariato lavorativo sposta il risultato del guadagno verso le solite finanziarie globalizzate riducendo di molto le aspettative di dignità di chi questo precariato lo vive ormai da molti anni.

Bonomi sa meglio di me a cosa servono le delocalizzazioni… cominci a parlare italiano che i discorsi dei “miglioristi” sono diventati, non obsoleti, marci. Amico oltre 100 miliardi annui di evasione fiscale, buona parte da addebitare ai suoi protetti, sussidistan (bel termine, lo copio). Partiamo da qui prima di parlare della pura propaganda anti-impresa di Orlando? Chiagni e fotti. Lor signori hanno incassato 110 miliardi nel .. Suddistan.

OK! Non è solo un problema di tasse. Ci sono costi folli dovuti alle lungaggini burocratiche, alle inefficienze della PS, alle carenze infrastrutturali. E quelle inefficienze aumentano i costi e riducono gli stipendi dei lavoratori, tuttavia è solo un aspetto del problema, secondo me è in corso da almeno un decennio una vera e propria frattura sociale, dalla politica e dal mondo del lavoro non giungono risposte alle difficoltà dei lavoratori che saranno i soli a piangere le conseguenze, un paese si rialza economicamente solo se si va tutti nella stessa direzione. Fino a quando le aziende che fanno da traino all’economia possono resistere? Sempre secondo la mia modesta opinione è giunto il momento di aprire trattative serie e serrate, senza perdita di tempo, un tavolo presieduto da Draghi in persona accompagnato da un robusta pertica di legno e giù bacchettate sulle mani a imprenditori e sindacati, pensioni e lavoro vanno insieme e senza riforme condivise non andiamo da nessuna parte.

E che sarà già grasso che cola se in Italia un certo tipo di produzioni basterà a garantire l’occupazione degli attuali impiegati in tali settori fino al momento del loro pensionamento… e se riusciremo a raggiungere questo obiettivo sarà solo perché nel frattempo avremo inseguito come pazzi l’aumento di produttività, la riduzione degli oneri fiscali e gli adeguamenti infrastrutturali. Se non si vede questo, possiamo fare tutti i tavoli che vuoi ma tanto sempre a sbattere finiremo. E qui il mio pensiero va nella direzione che quantomeno si riduca qualche alibi a imprenditori e sindacati senza dimenticare alcune tipologie di lavoratori. Almeno tentare di arginare questa anarchia nel mondo del lavoro, non può essere che ognuno faccia come meglio crede. Ecco perché si deve approfittare di questo momento politico, una seria e serena analisi di cosa sta accadendo.

Il presidente di Confindustria a Huffpost: “Licenziare su Whatsapp già non si può fare. Chiediamo di fare un lavoro comune, servono misure serie per attrarre le imprese. Draghi? Punta di diamante, va tutelato dai partiti” ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo