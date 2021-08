Rebus G20. Tre sfide complesse e il collante della paura. Rapporto coi talebani, reazione ai terroristi, gestione dei profughi. “Difficili posizioni univoche”

La prova di forza dell’Isis a Kabul ha reso ancora più evidente una realtà che era già chiara da giorni: la crisi afghana, dopo il disastroso ritiro di Usa e Nato, può essere affrontata solo in sede G20. Una realtà che moltiplica le responsabilità e la rilevanza dell’Italia, che si trova alla guida del foro internazionale in un momento di grande debolezza americana e accesa conflittualità tra democrazie occidentali e autocrazie. Il Governo italiano è in prima fila per un G20 straordinario sull’Afghanistan con il coinvolgimento di Cina e Russia, ma anche di Paesi come Arabia Saudita e Turchia, su una crisi internazionale che rischia di aggravarsi ulteriormente. Per Mario Draghi, si tratta di una partita al centro del palcoscenico globale, molto più complessa e articolata rispetto al perimetro che aveva immaginato per la politica estera del suo governo: europeismo e atlantismo. Ancora una volta, esattamente come vent’anni fa, è il terrorismo di matrice jihadista a scuotere l’Occidente dalle sue auto-illusioni. Il duplice attacco rivendicato dall’Isis-Khorasan – una delle tante ramificazioni del sedicente Stato islamico nel mondo – porta alla luce una complessità che sbaraglia la narrazione del presidente Joe Biden per cui la guerra al terrorismo è servita al suo scopo.

La cosa più preoccupante, almeno come ha spiegato Rampini (notissimo giornalista residente negli usa) è che la lobby (è stata definita così) dei generali ha mentito a Biden.

In giro per il mondo ci sono individui che hanno messo su miliardi di dollari grazie all’occupazione dell’Afghanistan da parte degli occidentali.

È molto probabile che le frottole che i generali del Pentagono raccontavano ai Presidenti degli USA avevano il solo scopo di protrarre l’occupazione per continuare a succhiare miliardi di dollari dei fessi cittadini occidentali.

Se si vuole democratizzare un paese come l’Afghanistan, non lo si può semplicemente occupare , ma è necessario colonizzarlo nel vero senso del termine, in modo esplicito.

Ma ai dirigenti degli USA non importa nulla dell’Afghanistan, a loro interessava solo succhiare miliardi di dollari dei contribuenti.

Momento durissimo per il presidente Usa che ha dato seguito agli accordi di Doha senza modificarli a parte la data del ritiro. Ora paga tutto. Spero in futuro la potenza americana stia attenta prima di finanziare estremisti fanatici (taliban) come in Afghanistan 25 anni fa in funzione anti Urss e più recentemente in Iraq e Siria dove è nato Isis. E pensi non solo con la logica delle armi visti i risultati.

Il mondo è un rebus per tutti, non soltanto per gli USA. Per gli esperti e gli studiosi di politica internazionale, è facile parlare, specialmente a fatti compiuti. Ma non ci sono mai state soluzioni perfette a qualsiasi tipo di problemi nell’intera storia umana ( a parte la cacciata dall’Eden, di cui sono personalmente grato).

La contrapposizione tra paesi democratici e regimi autoritari, con i diversi approcci politici e culturali, durerà a lungo. E non ci sono vaccini contro il terrorismo. Nemmeno il voto! Perché il voto è l’ultima delle preoccupazione delle cosiddette oligarchie occidentali che si spacciano come democrazie, in quanto, tutte le forze politiche attuano quello che gli viene imposto dai loro veri padroni che sono i potentati economici, il resto è misera commedia, sapientemente pubblicizzata dalla stampa di regime. Inoltre, quando le opinioni pubbliche si pongono delle domande, basta un po’ di sano terrore e qualche m’aggeggio di palazzo e tutto va al suo posto. Dobbiamo abituarci a un mondo pieno di contraddizioni, di paure e di frustrazioni.

L’aspetto forse più preoccupante è la presenza di una parte della popolazione occidentale che non ha ben chiara l’importanza di vivere in un sistema di regole democratiche – con tutti gli inevitabili difetti delle vicende umane. Dopo che tale democrazia (imperfetta) è costata sangue e conflitti.

