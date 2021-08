Se Draghi è riuscito a fare un governo con Lega Pd, FI e 5 stelle…..mettere d’accordo tutti al G20 sarà una passeggiata. A parte la battuta un qualche tentativo va fatto ed è doveroso.

La strada strettissima del G20 sull’Afghanistan.

La Russia ci sta, ma vuole Iran e Pakistan al tavolo. Draghi rassicura l’India. Freddezza da Usa e Uk.

Mario Draghi ha capito quanto la strada che porta al G20 straordinario sull’Afghanistan sia complicata quando Sergej Lavrov ha posto una cortese osservazione che è sembrata quasi una condizione affinché Mosca ci stia: “Sarebbe opportuno invitare anche le potenze regionali confinanti, come Iran e Pakistan. La due giorni del ministro degli Esteri russo in Italia ha posto le basi per una stretta nei rapporti bilaterali e insieme ha reso palese della sfida gigantesca che si trova a dover affrontare il governo. Perché un allargamento del consesso all’Iran è un dito nell’occhio all’Arabia Saudita, che di quel consesso è membro di diritto, per tacere delle eventuali reazioni di Washington, coinvolgere il Pakistan potrebbe creare più di qualche problema a un altro membro di diritto, l’India.

Proprio con l’omologo che guida il colosso asiatico, Narendra Modi, Draghi ha avuto un colloquio telefonico in giornata, e proprio del G20 ha parlato, cercando di iniziare a sbrogliare la matassa del problema. Anche Luigi Di Maio ha toccato con mano la cautela, se non la freddezza russa sull’ipotesi di una riunione ad hoc sull’Afghanistan: “I partner occidentali ci invitano ad unire gli sforzi sul paese, a partire dalla questione migranti”, ha spiegato Lavrov, prima della doccia fredda: “Dovrebbero tenere bene a mente che le soluzioni congiunte non sono semplici”.

Tutti i principali protagonisti della scena internazionale, più o meno, hanno motivi di temere gli effetti di un Afghanistan lacerato da fazioni contrapposte (talebani, isis, etc.): l’Europa per i flussi immigratori e il terrorismo, ma anche Russia, Cina, India e gli Usa, provati dalla tragedia di questi giorni.

Dopo i fallimenti delle iniziative unilaterali tentate alternativamente negli ultimi quarant’anni dall’Urss e dagli Usa, il G20 potrebbe rivelarsi la sede utile a definire una nuova formula neutrale ed a reciproca garanzia per la gestione di un problema divenuto temibile per tutti.

COMUNQUE: Se la Russia vuole Arabia Saudita e Iran seduti allo stesso tavolo vuol dire che sta mettendo spalle al muro le potenze occidentali, da sempre fieramente alleate dell’Arabia e ostili all’Iran. Cina, Russia, Pakistan, India, Iran, un blocco di potenze che, pur molto diverse fra loro, sono accomunate dall’intenzione di scalzare gli USA e i loro tirapiedi europei dal podio.

