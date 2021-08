CONTE CI ATTACCA E CI DICE CHE ITALIA VIVA E’ DI DESTRA. Sa che si rivolge a creduloni, opportunisti di vario genere . Perciò insiste. Ma prima o poi usciranno allo scoperto la sue inefficienze.

E IL PD LE DA CORDA. Povero Pd, sedotto e abbandonato. Che pena, che tristezza, che poveri personaggi da ambo le parti. Che branco di cialtroni CONTE CI ATTACCA E CI DICE CHE ITALIA VIVA E’ DI DESTRA.

LUI INVECE SI AFFIANCA A MISTIFICATORI DELLA VERITA’, E AFFERMA PRINCIPI DI ASSISTENZIALISMO FALLITI PRIMA DI NASCERE COME IL REDDITO DI CITTADINANZA. MANDARLO VIA DA PALAZZO CHIGI E’ STATO UN DOVERE UN PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CHE NON HA RAPPRESENTATO IL PAESE E LE SUE PAROLE TESTIMONIANO LA NECESSITA’ DI UN SUO ALLONTANAMENTO DA UNA DELLE PRINCIPALI DIREZIONI DELLE ISTITUZION. MENTRE LE SUE DICHIARAZIONI METTONO IN EVIDENZA LA SUA ESTREMA INCAPACITA’ POLITICA

Conte è il rappresentante della peggiore destra plebea, nemica delle conquiste sociali e civili che la sinistra riformista e i sindacati hanno ottenuto negli anni 60/70. Infatti il reddito di cittadinanza non è altro che una misura per lasciare le fasce più deboli della società nella loro condizione di miseria. E lui che a chi appartiene a come tira il vento dx o sx per lui e uguale e uno senza dimora va bene tutto purché abbia una poltrona sto verme. Conte dice che IV è di destra ,proprio lui che ha fatto il governo con la peggiore destra tolta la meloni che all’epoca era molto debole, proprio lui che ha firmato i decreti sicurezza orgogliosamente messi in mostra in una storica foto con Salvini ,lui un DOROTEO doc con l’aggravante di essere populista ed al soldo dei poteri forti rappresentati da Cairo e dal presidente della Consob in un rapporto incestuoso con parte della sinistra ,faccia tosta che rappresenta il nulla ,esperto in dichiarazioni vuote, prive di un minimo di concretezza e palesemente equivoche.

COMUNQUE Sempre meglio essere di ‘destra’ (se si possono chiamare di destra tutte le cose che Renzi ha fatto in 3 anni e che la sinistra salottiera e parolaia non ha fatto in 30) che regalare Rdc a cani e porci e addirittura a rumeni che neppure vivono in Italia. Detto da uno, poi, che ha Governato con Salvini, e amico fraterno del fascista Dibba….. Ma vai…..Povero avvocaticchio.. dopo che IV lo ha cacciato…. Il rancore lo perseguita… Avendo terminato la preparazione H…. Gli brucia ancora… Meno male che Renzi ti ha mandato a casa per la tua incapacità!

CONTE CI ATTACCA E CI DICE CHE ITALIA VIVA E' DI DESTRA. Sa che si rivolge a creduloni, opportunisti di vario genere . Perciò insiste. Ma prima o poi usciranno allo scoperto la sue inefficienze.

