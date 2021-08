Tutto come da previsioni: Enrico Letta non correrà con il simbolo del Pd alle elezioni suppletive per il collegio di Siena. Una decisione a mio avviso grave per il segretario nazionale del primo partito del centrosinistra in Italia.

Pochi minuti fa, Letta è intervenuto su Twitter dichiarando che questo logo è stato scelto “per privilegiare allargamento e spirito di coalizione“. Qualcuno potrebbe dire: “Excusatio non petita, accusatio manifesta“.

Poi, intelligentemente, ha provato a spostare il focus del post su Salvini: “E Salvini che annuncia una nuova calata, con visite in ogni comune del collegio? Bene. Come già l’anno scorso alle regionali in Emilia e Toscana“. Un modo per ricordare al leader della Lega che ogni volta che ha personalizzato una contesa locale per farne un referendum nazionale ne è uscito con le ossa rotte. Su questo nessuno può dare torto a Letta.

Questo intanto il simbolo presentato oggi. Scritta bianca su sfondo di colore rosso. L’ho ribattezzato rosso imbarazzo: