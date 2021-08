Meloni vede Orbán: “I rifugiati dell’Afghanistan non gravino sull’Europa” I due leader di destra si sono incontrati al meeting internazionale dei legislatori cattolici. “No a più migranti in Europa. La comunità internazionale si deve fare carico dei rifugiati”

Brava Giorgia, che classe. Complimenti! Lasciamoli morire tutti a casa loro. Così dopo possiamo anche fare le faccine tristi. E ricordate che Giorgia è una donna, una madre e un’italiana ma soprattutto è una cattolica, capace di vivere ogni giorno il messaggio evangelico…… Meloni, esponente dell’ipocrisia bieca e inconcludente. Che due campioni dello spirito evangelico. Mi fanno vergognare di essere cristiano, ok non praticante ma con una coscienza e amante del prossimo. Andate a prendere lezione dagli albanesi!!



Confabula con un delinquente fascista come Orban, per poi dichiararsi per la famiglia, di essere cattolica, fraterna e umana. Un esempio urticante di inciviltà senza eguali, una macchietta di una destra senza contenuti e una minima idea di paese. Idolo per gli analfabeti di questo paese.

Destra europea? Ma se per definizione i “sovranisti” sono ognuno per i fatti suoi! Ma sì, Meloni, continua così… ‘sta cosa dovrebbe risultare in un bel boomerang e dare iniziio alla tua parabola discendente

Il problema che i profughi Afgani gravino su di noi è molto ma molto minore del peso che gli Europei debbono sopportare dell’esistenza di Orban e Meloni che gravino su di noi.

Meglio avere un Telebano in casa che una Meloni fuori la porta. Insomma, secondo questi due grandi statisti, sic, devono prendersi i rifugiati solo quelli che sono ” confinanti”…..non è una bella ” trovata”? E’ proprio vero il detto ,Dio li ha fatti e poi li ha accoppiati. Meno male che non valgono niente a livello internazionale. Nono oso immaginare con questi al potere, la fine che potremmo fare !!!

MELONI!

