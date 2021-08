Reddito di cittadinanza, Salvini non molla: “Emendamento a mia prima firma per cancellarlo”. Conte: “È una misura di civiltà” Per il leader della Lega “è un fallimento: sta incentivando il lavoro nero. Con i soldi che si risparmiano si rinviano le cartelle esattoriali e si finanzia quota cento”. Interviene il presidente del M5S ed ex premier: “È una riforma complessa, la dobbiamo ricalibrare meglio. Il problema che l’Italia deve affrontare è quello del salario minimo”

E diventato grottesco vedere accomunati sistematicamente Renzi e Salvini. Non ci sono due persone più diverse. Ma essere d’accordo sull’abolizione o robusta revisione del R.d.C. può anche significare che il provvedimento è assolutamente non idoneo alle necessità. Infatti, appena ci si sposta su quota 100 emerge subito la reale differenza fra i due.

Ed è pure grottesco che persone adulte, invece di ragionare per poi decidere con la loro testa, facciano questi accostamenti da asilo infantile, frutto della propaganda di parte alla ricerca di una distrazione di massa. E lo ripetano pure a pappagallo, come che siano veri.

Guardate che NON occorre essere “renzini” per essere contro Conte e i 5S Salvini Meloni! Basta la logica e un filo d’intelligenza. Anche se! Perfino Salvini ne dice una giusta. Aspetto che avvenga lo stesso miracolo dai poveri cocchi che voi tanto difendete.

Il RDC è sicuramente da modificare profondamente, ma qualcuno ricordi al campione della Sagra della Porchetta che questo provvedimento è stato approvato quando C’ERA LUI AL GOVERNO….!!! O era ASSENTE anche quel giorno (come sempre)? Grazie, anche oggi il leghista razzista ci allieta con le sue stro…te. Siccome si ritiene il più intelligente essere umano esistente , suppone che tutti gli altri siano degli emeriti imbecilli. Il reddito di poltronite è stato istituito quando il governo era costituito dai cinque qualche cosa e guarda caso proprio del felpato, dove occupava la carica di ministro dell’assenteismo. Adesso l’angioletto vuole fare un emendamento per cancellarlo. E noi dovremmo fidarci di simili figuri? Gli italiani sono ben consapevoli di chi è il felpato e quale cultura politica possiede.

Ma voi pensate che Salvini ha il cervello per proporre qualcosa di nuovo ??? sa solo contestare… poi dopo qualche settimana lo chiama Draghi gli da una ripassata esce soddisfatto …. tutto apposto… e poi si ricomincia. Poi va da Berlusconi per fare un’unione altrimenti anche la Meloni lo fa “Nero”. Guardate la foto con Conte lui bello abbronzato quasi nero e poi ce l’ha con quelli di colore…E’ tutta una contraddizione.

Dopo le iniziative no vax contro il diritto alla salute, lavoro ed istruzione degli italiani, la difesa di fascisti da ignoranza, ecco una nuova iniziativa di Salvini questa volta contro gli italiani poveri. Chiaro che il RdC possa essere migliorato ma la richiesta di abolizione è un ulteriore conferma di quanto Salvini sia contro gli italiani. Vergogna! ma ne sentissi uno che propone l’ aumento degli stipendi, dove il reddito di cittadinanza morirebbe automaticamente.

Il R.D.C uno dei sistemi di assistenzialismo più dannosi in assoluto mai promulgato in Italia, ha già troppi estimatori del bacino di voti che porta, per essere giustamente tolto. Per cui temo che questi parassiti sociali la spunteranno. Quello che questi politici da due soldi (tutti) non hanno capito, è che con un sussidio di questo tipo si è spontaneamente incentivati a non cercare un lavoro regolare, inoltre si matura la convinzione che è un diritto, mentre è un furto. La pagheremo cara.

Il RdC è stato partorito dalla mente perversa dei grillini solo per avere un ritorno elettorale. Infischiandosene del Debito Pubblico e delle altre persone che si guadagnano lo stipendio lavorando. Mescolando i casi di povertà con quelli di disoccupazione vera o presunta, senza definire controlli rigorosi, tanto per fare numero. Uno spreco colossale che grida vendetta.

