Afghanistan, Mattarella: “Sconcertante dire no all’accoglienza. Non è all’altezza dei valori Ue” Il presidente della Repubblica prende posizione da Ventotene, dove ha celebrato gli 80 anni del Manifesto che ha posto le basi per l’Europa unita: “Sulla crisi afghana è evidente la scarsa incisività dell’Unione”

Le parole di Mattarella sono ineccepibili. Ma molto semplicemente è senza tanti arzigogolati ragionamenti, chi sono quelli che non vogliono accogliere nessuno? Lega e FdI.

Poco importa se sono anche loro i firmatari dell’occupazione militare dell’Afghanistan. Poi: Leggo una marea di commenti salviniani e cioè ipocriti a mio modesto parere. Il discorso di Mattarella mi conforta quando accusa l’UE di scarsa capacità di incidenza…. e solo Draghi, in sintonia con Mattarella, ha immediatamente chiesto un G20 straordinario per affrontare questo problema. E’ un caso che Draghi non è un politico e della poltrona non gliene può fregar de meno ???

Le affermazioni di Mattarella circa l’ipocrisia di coloro che offrono solidarietà ma sono contrari all’accoglienza degli afghani riflettono l’inconcludenza e la forma antieconomici sta o preindustriale dell’umanesimo cattolico, egemone in Italia da sempre anche se secolarizzatasi dalla rivoluzione industriale ad oggi per ragioni di pura sopravvivenza. Sono principi in stridente contrasto con la ragion d’essere del capitalismo (il profitto da ottenere con lo sfruttamento dell’uomo sull’uomo e da strutture parallele -la finanza e i servizi) che è stata ed è resta lo stessa di sempre anche se apparentemente umanizzata non dal cristianesimo ma dalle sue stesse sovrastrutture quali il moderno, il consumismo e il narcisismo e degli illusori diritti.

Mattarella sintetizza il disagio di un paese nell’anteporre la coscienza cattolica a quella economicista della Ue. Di qui le incomprensioni e la sterile non ché perdente indignazione del Presidente.

PS: Il mondo va necessariamente avanti senza di noi, assolutamente NON per il meglio. Sarebbe lungo elaborare. Mi limito a due termini. ENTROPIA e MANCANZA DI CONTROLLO generalizzate.

Il risultato è ovvio. Guerre non più controllate dagli stati dove c’è un inizio e una fine concordati, almeno fino alle prossime. No, conflitti di ferocia estrema e del tutto incontrollabili per mancanza di un minimo elemento comune?(che accordi puoi fare con ISIS, talebani e quale bani ?), conflitti sociali interni a che a causa di una finta multietnicità (ormai si è capito che siamo deboli, e per i deboli nessuna pietà, e qualcuno ci vede una giustizia in questo! beato lui, perché avrà giustizia!).

Potrei continuare a lungo.

Concludo dicendoti, meno male che tu ed io in quel mondo non ci saremo. Meno male.

