IL R.D.C. Lavoro non ne ha portato, e ne gode anche e sicuramente di più chi non ne ha diritto.

“Io sono per dare una mano a chi non ce la fa. Ma penso che sia sacrosanto che la prima mano ciascuno se la dia da solo, mettendosi in gioco. Se poi uno fallisce, lo Stato deve aiutare. Ma l`idea che si parte dalla certezza di un reddito in quanto cittadini e questo permetta di rifiutare la fatica dell`impegno in nome della pigrizia del sussidio è insopportabile. Vogliamo un referendum e che siano i cittadini a scegliere se continuare con un sistema che costa miliardi di euro e che plasticamente non funziona. Non funzionano i navigator, non funziona il collocamento (ancora una volta colpa del fallimento referendario e della mancata riforma del titolo V), non funziona l’Anpal. “

“La lotta contro la povertà non si fa con i navigator ma con l’educazione, la sanità pubblica, i posti di lavoro, l’associazionismo, i comuni. La retorica grillina ha prodotto uno spreco di soldi infinito e ha veicolato un messaggio diseducativo. Noi abbiamo fatto il Rei. Possiamo discutere di tutto. Ma quello che è fondamentale è uscire dalla logica del sussidio che abitua il più debole a stare in posizione di subalternità verso il politico. Questo paternalismo che spesso produce voto di scambio va abrogato alla radice. Sul titolo V, che dirle? Per cambiarlo ho perso Palazzo Chigi. Oggi è sempre più chiaro che quella battaglia era giusta, la rifarei domani mattina.”

Sono d’accordo Il reddito di cittadinanza rende pigri. L’ultima cosa che serve agli italiani è la pigrizia. Il R.D.C va rivoltato come un calzino, bisogna darlo a chi ha necessità, ma i percettori devono essere inseriti in tutte le mansioni di cui l’Italia ha bisogno. Così si incrementa soltanto la passività e il lavoro nero aumenta.

Ci sono dei GRULLINI che ululano il R.D.C e dignità! Questi che parlano di dignità …. uno che dice … lo faccio perché la mia parola ha una dignità e poi questa parola se la mangia a colazione, molto probabile che non conosca il significato…

ORA! Fermo restando che il reddito di cittadinanza ai veramente poveri NON DEVE ESSERE TOCCATO ANZI GARANTITO, perché non vengono pubblicati gli elenchi, per ogni città, dei beneficiari? I veri poveri non dovrebbero e non hanno alcun problema. Essi desiderano soltanto aver garantito il reddito. Può darsi che qualche Onorevole voglia contribuire con d suo…..E aggiungo di più: Secondo me chi percepisce il R.D.C. purché non sia invalido, dovrebbe essere chiamato ha fare lavori di pulizia nella sua città o paese che sia, vedi Roma , la città sarebbe lucida come uno specchio, lavorassero anche solo , tre o quattro giorni a settimana . Controllare seriamente chi lo prende perché ci sono famiglie che vanno a sbaffo e so per certo che non ci provano neppure a cercare un lavoro, anzi , se gli viene offerto lo rifiutano ! Il reddito di cittadinanza va rivisto bene. Per non dire…cancellato quello attuale Lavoro non ne ha portato, e ne gode anche e sicuramente di più chi non ne ha diritto. Il reddito di cittadinanza va rivisto bene. Per non dire…cancellato quello attuale

IL R.D.C. Lavoro non ne ha portato, e ne gode anche e sicuramente di più chi non ne ha diritto.

