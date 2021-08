Sergio Mattarella Il presupposto è che divisi come siamo oggi, nel mondo contiamo zero. Si è toccato con mano in Afghanistan, con un ritiro mal concordato; l’avevamo visto già in Siria e in tutte le aree dove le super-potenze si sfidano mostrando i muscoli non c’è paese dell’Unione europea , per quanto ambizioso, in grado di competere a qui livelli. Nessuno ha più la stazza sufficiente. Mattarella cita sorridendo un padre dell’Europa , il francese Jean Monnet :le nazioni europee si dividono tra quelle piccole e quelle che ancora non si sono rese conto di essere tali. Ignorando questa cruda verità prenderemo nuovi ceffoni. Subiremo le scelte altrui pagandone un prezzo salato. Bisognerà parlare d’ora in avanti con una voce sola; all’occorrenza sapersi difendere insieme.

Grande il nostro presidente della Repubblica complimenti sempre avanti.Sono felice di avere un PRESIDENTE chiamato Sergio Mattarella che sento ci sa ONORARE. Perché ha la saggezza e la maturità sufficiente per parlare al Popolo Italiano e al Mondo, in quest’ora difficile per tutti.

Parole sante! Abbiamo un Grande Presidente. Ne siamo onorati. Almeno io lo sono.

