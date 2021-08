Pensioni, reddito e fisco: si prepara un autunno caldo

La tematica principale riguarda il fronte pensioni: si lavora al dopo Quota 100 con la maggioranza divisa. Ma non è tutto: scontro anche sul reddito di cittadinanza.

L’agenda che da settembre attende il governo è fitta di appuntamenti decisivi da varare entro la fine del 2021: reddito di cittadinanza, pensioni, fisco, delocalizzazioni e ammortizzatori sociali sono i temi caldi che attendono Draghi ed i partiti politici chiamati a delle scelte di non poco conto.

Incertezze sul dopo Quota 100

Sul tema delle pensioni la maggioranza è divisa da mesi: cosa accadrà dopo Quota 100? Come ci siamo occupati di recente, il rebus è tutt’altro che risolto: Quota 100, cavallo di battaglia della Lega, nella maggioranza c’è chi lo considera già defunto ma Salvini ha già detto chiaramente che non permetterà un ritorno alla legge Fornero. Il governo si muove con passo felpato puntando a ricorrere agli strumenti esistenti come l’Ape sociale, l’anticipo pensionistico previsto per i soggetti in determinate condizioni che abbiano compiuto almeno 63 anni di età. L’esecutivo di Draghi ha in mente, quindi, un potenziamento delle misure già esistenti e vuole allargare la schiera dei beneficiari, con opzioni differenti per le diverse categorie, con un’uscita anticipata compresa tra i 56 e i 66 anni di età.

Quali sono le ipotesi in campo

Lega, M5s e sindacati puntano su ipotesi come Quota 41 – come gli anni contribuzione a prescindere dall’età anagrafica – o sulla possibilità di uscire a 63-64 anni anche col solo regime contributivo. L’Inps, però, ha già gelato le aspettative perché l’impatto sui conti pubblici con questa soluzione sarebbe da 4,3 miliardi nel 2022 e salirebbe fino a 9,2 miliardi negli anni successivi. Un’altra opzione sul tavolo è quella del calcolo contributivo con 64 anni di età e 36 di contributi: costerebbe inizialmente 1,2 miliardi per arrivare a 4,7 miliardi nel 2027. Il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico ha parlato anche di un’altra soluzione: uscire a 62-63 anni di età con la parte contributiva e a 67 con quella retributiva. Richiederebbe meno di 500 milioni nel 2022 per arrivare poi a costare 2,4 miliardi nel 2029. Come riporta Repubblica, Quota 41 è però solo una piccola parte della discussione sulla flessibilità. Se il governo è orientato a tradurla ampliando alcuni strumenti esistenti (Ape sociale e Opzione donna), per includere un maggior numero di lavoratori in difficoltà, i sindacati puntano a riscrivere la legge Fornero rilanciando l’uscita per tutti dai 62 anni con almeno 20 di contributi. Un’ipotesi non campata in aria per Cgil, Cisl e Uil.

Lo scontro sul reddito di cittadinanza