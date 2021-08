Della serie c’è talmente tanta intelligenza, che la mano dx non sa cosa fa la sx ! GRAZIE MILLE A RENZI ED AL CORAGGIO DI ITALIA VIVA per averlo spodestato dal trono del nulla!

Ma come si fa! Si critica da solo senza sapere che lo sta facendo. Si dissocia da se stesso, dalle sue scelte documentate! Mai visto un politico così coerente nel contraddirsi!!! Poveri noi! Conte è il peggio che ci potesse capitare come tutti i grillini in generale!!!! Il comico più brillante del panorama mondiale non avrebbe saputo fare di meglio. C’è gente che purtroppo crede a questo e il suo circo

Cosa mi piacerebbe? Ve lo dico immediatamente!…….. MA QUALCUNO, DICO QUALCUNO NEL SENSO DI ADULTO, CON UNA BUONA DOSE DI RAGIONEVOLEZZA……….. SAPREBBE DIRMI, PER FAVORE, COSA HA FATTO DI BUONO QUESTO INDIVIDUO, CHE UN BRUTTO GIORNO, È ARRIVATO DAL NULLA, SI È ACCOMODATO A PALAZZO CHIGI. LO HA GIRATO IN LUNGO E IN LARGO, CON DEI FOGLI IN MANO……….. COSA HA FATTO CONCRETAMENTE, PER CUI LO DOVREMMO RIMPIANGERE???

RESTO IN ATTESA DI UNA RISPOSTA ESAUSTIVA! GRAZIE.

Non occorre una dose di intelligenza superiore alla media per distinguere l’altezza politica di uno preparato come Renzi da un incapace totale come Conte messo lì da una trentina di boccaloni , mi credete con tutto rispetto vi meritate solo Conte solo che così ce l’avete propinato anche a noi.

QUALCUNO LO AVVERTA CHE I DECRETI SALVINI LI HA FIRMATI LUI.

