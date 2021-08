“A PENSAR MALE SI FA PECCATO, MA QUAI SEMPRE CI SI AZZECCA”

Nell’affare Durigon tutti mettono in risalto lo scandalo della sua proposta di intitolare a un fascista un parco.

I commenti insistono, con maggiore o minore enfasi, che si è trattato di una offesa ai valori e ai sentimenti antifascisti della Repubblica e della stragrande maggioranza degli italiani. Giusto.

Ma non è convincente che la motivazione della proposta di Durigon sia stata la sua ispirazione fascista.

In pochi hanno fatto cenno, solo nelle prime dichiarazioni sul tema, ma non hanno approfondito in seguito, sul fatto che l’idea di Durigon era ben più ampia di quella di intitolare semplicemente il parco alla memoria di Arnaldo Mussolini.

La sua proposta si sarebbe dovuta completare con la cancellazione dell’intitolazione attuale a Falcone e Borsellino. Un atto politicamente ben più significativo e soprattutto attuale che la proposta di commemorare un fascista.

Il sud Pontino è un’area particolarmente critica per la presenza della criminalità organizzata. Le frequentazioni di Durigon con uomini implicati nelle inchieste sui clan della provincia di Latina sono state più volte messe in risalto dalle cronache.

Si può escludere che quella proposta volesse essere, più che un rigurgito fascista, soprattutto un segnale di disponibilità verso chi da sempre ha considerato nemici i due magistrati e ciò che rappresentano?

C’è una lotta a coltello per il primato di rappresentanza della destra in quell’area, tra FdI, tradizionalmente forte, e la Lega, che ha in Durigon il suo principale esponente.

Quella proposta sembra dire che la Lega di Durigon è in grado di fare +1 rispetto a Fd’I: non solo fascisti nostalgici del passato, ma soprattutto “amichevoli”, oggi, coi nemici di Falcone e Borsellino.

Forse un messaggio troppo scoperto e spregiudicato per la stessa Lega “nordista”, ma in cerca di consenso nazionale.

E troppo urticante per FdI andargli a tagliare l’erba sotto i piedi.

Infatti Durigon è costretto a cedere.

Ma il segnale resta e resta l’idea “buona” per il 2023.

