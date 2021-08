Reddito di cittadinanza, dopo l’attacco di Salvini ora interviene Letta: “Va migliorato, non cancellato” Il leader della Lega presenterà un emendamento a sua firma per abolirlo, il segretario del Pd non è d’accordo: “Draghi ha detto cose importanti e ha aperto una discussione per portare modifiche e prendere il buono che c’è stato”

Reddito sì reddito no. Reddito nì. Per Letta e il PD mai una posizione netta e chiara, né sul reddito di cittadinanza, né sui rapporti con i grillini, né sullo ius soli, né sull’endorsement di Emiliano a Salvini. In pratica su niente. Sempre in mezzo al guado. Sempre pozioni neutre. E poi non stupiamoci se il PD non supera il 19% e avrà sempre bisogno dei 5stelle, che nulla hanno a che spartire con una forza che dovrebbe essere convintamente riformista.

È l’ennesimo errore grave che vedo commettere dal Letta. Sono molto deluso da un politico serio come lui, uscito niente meno che dalla Normale di Pisa, perciò bisogna dirlo: Letta non è un normalista. Si è laureato all’Università di Pisa e, sempre a Pisa, ha conseguito il dottorato alla Scuola Superiore Sant’Anna. Non è lui che comanda, il provvedimento verrà cambiato, ma ci sarà certamente un confronto tra le forze politiche che sostengono il governo.

Uno che fino a pochi giorni fa aveva raggiunto addirittura il posto di direttore di scienze politiche a Parigi, e ha deciso di “coronare” la sua carriera tornando in Italia.. passi la strategia finto-populista per riprenderti gli elettori inciampati in Grillo, e anche il gatto morto con Conte. Però a quel livello, dopo tutti questi anni e quel curriculum, non puoi permetterti di proclamare che un provvedimento verrà cambiato senza dire subito come, altrimenti sei come i grillini! E mi dispiace per lui che si sia fatto trascinare al loro livello. Peccato

Ma lo volete capire che il reddito di cittadinanza fa acqua da tutte le parti? Va sostituito con un provvedimento che sostenga, con requisiti verificabili, solo chi ne ha realmente bisogno. Ogni giorno nei giornali regionali vengono pubblicati decine o addirittura centinaia di abusi. 25 agosto, da la Voce del Trentino: “Centoquindici rumeni di età compresa tra i 18 e i 66 anni (alcuni dei quali erano stati in Italia solo una volta) e una brasiliana di 32 sono stati denunciati per false dichiarazioni che hanno portato all’indebita percezione del reddito di cittadinanza per complessivi 300mila euro. La scoperta è stata fatta dai carabinieri di Ozzano Emilia, durante un’indagine svolta in collaborazione con i militari dell’Ispettorato del lavoro di Bologna, per verificare l’attendibilità delle dichiarazioni che i soggetti avevano rilasciato per ottenere il sostegno economico italiano introdotto come misura di contrasto alla povertà.”

Boeri ex inps dichiarò in tv che il 60% di quei redditi è erogato a sbafo su dichiarazioni fasulle. È voto di scambio e basta? Vergogna! Va modificato profondamente e servono controlli a monte che ora non ci sono! E tutti i redditisti masticano su quei 13 miliardi delle tasse che noi paghiamo! MODIFICARE! Le risorse destinate al RdC possono e devono essere applicate per creare opportunità e non per assistere. Perché tutto ciò che è “autocertificato” in qualche modo rischia di non funzionare e produrre illeciti, in questo Paese. Dentisti compresi. Serve a poco fare la dichiarazione dei redditi se poi non sono controllati movimenti di denaro e proprietà. Non dovrebbe, ma è così.

Letta ora che hai sparato la tua cazzata sul R.D.C per sviare l’attenzione ,ora cosa mi dici su Emiliano è ora che ti pronunci, non ci stai guadagnando in credibilità! Ti devi assumere le tue responsabilità da segretario del PD, sei latitante dal 5 agosto, da quando il senatore Stefàno del PD si è autosospeso in disaccordo con Emiliano! Emiliano rivolge a Salvini, colui che tu attacchi un giorno si e l’altro pure, “grande affetto, grande rispetto. visione del Paese, onestà intellettuale, sacrificio politico..”, addirittura gli chiede consigli ed appoggi politici futuri! Roba da riunire la direzione del partito per decidere cosa fare della Giunta Emiliano, : non potendolo richiamare ai valori del PD o espellerlo direttamente perché non è iscritto al PD. E Boccia, il delfino di Emiliano, non ha nulla da dire?

