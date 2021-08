Io la penso come il grande Gino Strada …sono contro tutte le guerre….

Ci sono migliaia di americani mandati al macello in paesi stranieri….senza andare tanto in la Corea Vietnam Iraq Afghanistan e no per salvaguardare democrazia e diritti umani in quei paesi ma per meri interessi economici…..la penso come il grande Gino Strada …sono contro tutte le guerre….L’antiamericanismo non è verso il popolo americano.

L’antimericanismo è contro tutti gli americani che fomentano le guerre per guadagnare con il petrolio, con le armi, con l’oppio e presto anche per il litio e le terre rare.

Il ritiro delle truppe americane è dovuto solamente a una promessa elettorale fatta sia da Trump che da Biden. Per i signori delle lobbies i soldati americani potevano rimanere in Afghanistan in eterno.

Di soldati americani sono morti in tanti – purtroppo – in guerre create dagli americani stessi. Nessuno parla male del popolo americano; condannare la politica imperialista e guerrafondaia dei politici USA, invece, sarebbe d’obbligo per chiunque. PS. sulla II Guerra Mondiale: quando sganciarono le due bombe atomiche lo fecero per salvare chi esattamente?

Questa situazione quella del Afghanistan non nasce negli ultimi cinque mesi di Biden , ma negli ultimi dieci anni di Obama e Trump ;

In particolare di Trump che ha fatto l’accordo con i talebani e liberato il loro capo nel 2019.

Occorreva una nuova strategia coinvolgendo Russia e Cina , ma nessuno ci ha pensato, o voluto.

E noi. Abbiamo speso male il nostro tempo e i nostri soldi. Io sono orgoglioso di Emergency, di Msf, ma degli americani proprio no. Ci si aspetta che i presidenti di grandi nazioni sappiano leggere i contesti e siano preparati….mi chiedo ma non sarebbe stato più semplice prima di ritirare tutte le truppe dopo 20 anni, sistemare tutti i civili che a questa notizia se ne volevo andare. In questo modo non ci sarebbero state le stragi e probabilmente quella bella ragazza sarebbe ancora fra di noi.

Se la classe politica Americana volesse davvero bene agli americani ripudierebbe le guerre inutili promosse dai governi U.s.a. Tanti giovani americani sono stati mandati a morire per gli interessi economici di pochi.

Quando la ragione dorme, nascono i mostri.

Gli Stati Uniti non hanno mai basato i loro interventi militari per difendere la libertà di chicchessia e tantomeno degli italiani; quando lo hanno fatto, lo hanno fatto sempre per difendere quelli che al momento erano i loro diretti interessi economici; nella seconda guerra mondiale l’espansionismo del Giappone era una minaccia diretta ai loro interessi imperiali in Asia ed allora li hanno privati dell’accesso al petrolio, che loro non possedevano, costringendoli di fatto alla guerra; in Europa la loro più grande preoccupazione non era salvarci dal nazismo con il quale avrebbero comunque fatto Affari, ma era salvare la Gran Bretagna, ovvero salvare i debiti pregressi che quella nazione aveva contratto con gli USA, fin dal 1914, per impedire e condividere con la Germania di Guglielmo II il dominio del mondo di allora, e dunque anche in Europa sono intervenuti per difendere i loro soldi