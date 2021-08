Ottima proposta. “I No Vax si paghino le cure”

“I No Vax si paghino le cure”. Il piano della Regione Lazio, dubbi sulla fattibilità “Se finiscono in terapia intensiva si dovranno pagare il ricovero”. Che costa 1.500 euro al giorno

Ottima proposta. Chi vuole la libertà sanitaria che corrisponde alla libertà di diserzione da una guerra che ci coinvolge tutti deve sentire personalmente l’obbligo morale di farsi carico delle proprie spese sanitarie per vere la corrispondente libertà di curarsi come e dove vuole e pagare il dovuto.

Gente pane al pane e vini al vino. La violazione delle regole stabilite mette a rischio la salute altrui. Ma gli idioti egoisti non ce la fanno proprio a capire.

Gli si chiede solo di sottoporsi a vaccinazione come hanno fatto miliardi di persone. Se ci fosse solo qualche caso di novax che occasionalmente finisce in terapia intensiva sarebbe difficile, ma qui si tratta di molte persone, che intasano ospedali e riducono le prestazioni mediche a favore di altri ammalati. Secondo voi è giusto che un ammalato di cancro non abbia cure o debba ritardarle perché i medici sono impegnati con malati di covid, e il 90% di questi avrebbero potuto tranquillamente stare a fare la degenza a casa se avessero fatto il vaccino?

PINAMENTE DACCORDO CON TALE PROPOSTA. Chi nega l’evidenza pur avendo la possibilità di salvaguardare la propria e l’altrui salute deve essere sanzionato come ?? pagando quello che costa alla comunità e non è antidemocratico lo è invece chi per fasulla convinzione non usa i mezzi messi a disposizione dalla comunità è un antisociale per cui faccia la sua vita fuori dalla comunità.

Qui, il carattere punitivo deriva dagli effetti sociali dell’autodeterminazione a non vaccinarsi: limitazioni delle libertà individuali e restrizioni che ostacolano la ripresa dell’economia; ambedue questi effetti non sono riscontrabili in chi è alcolizzato, fumatore (privato), drogato. Si a questo provvedimento. Si all’obbligo vaccinale ora.

Ottima proposta.

