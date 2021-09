MATTEO RENZI E LA Enews 730

Manca poco all’inizio della terza edizione della scuola di formazione politica “Meritare l’Europa”, siete pronti?

Buongiorno e buon settembre a tutti!

Oggi inizia la Scuola di Formazione Politica “Meritare l’Europa“. Non riesco a descrivere bene a parole la gioia nel vedere centinaia di ragazze e ragazzi che dedicano tre giorni della loro estate a studiare, approfondire, discutere. È bellissimo. Ed è il marchio identitario di Italia Viva: scommettere su una generazione che investe sulla politica e non sul populismo.

P.S. Ieri a “In Onda” ho detto che il collaboratore scolastico No Vax che ha picchiato il giornalista dovrebbe essere licenziato. Credo che sia profondamente ingiusto che nella scuola pubblica ci siano No Vax che addirittura usano violenza contro esponenti della libera informazione. Avevo preso analoga posizione qualche anno fa su una vicenda simile in Piemonte. Voi che dite? Come sempre, vi leggo.

