R.D.C. SI NO? La risposta è altrettanto semplice.

I 5 stelle insistono sul tema in modo superficiale. Quando Conte dice che a Milano ci sono 200mila bambini poveri dimostra di non conoscere né la matematica né Milano. La lotta alla povertà si fa con il lavoro, non coi sussidi. E con lo studio. Sei mesi fa sembrava impossibile cambiare questa misura. Ora per paura del referendum sono tutti d`accordo.

La risposta è altrettanto semplice: I giovani italiani vivono bene e mangiano a spese dei genitori e si guardano bene dal fare lavori “umili” o sottopagati (vogliono tutti fare lavori statali o d’ufficio) Gli italiani sono in via di estinzione (natalità negativa). Chi faceva il muratore prima non ha smesso per niente e fa il muratore anche adesso.

Manca la manodopera? BALLE COLOSSALI. E allora andiamo a prenderli in Africa o in Asia e magari con le carrette del mare e le loro ONG e non lamentiamoci!

E riguardo il rdc volevo aggiungere, ad esempio, che alcune persone che conosco e che lo percepiscono, prima di iniziare a prenderlo non avevano mai lavorato, e se anche non lo dovessero più percepire non andrebbero mai a fare il cameriere o altri lavori faticosi e sottopagati, in quanto sono laureati e aspettano di trovare il lavoro per cui hanno studiato. Semplicemente col rdc pesano meno sulle loro famiglie che facevano grandi sforzi per mantenerli fuori. Evidentemente non è chiaro che laurearsi in qualcosa è legittimo, ma non garantisce automaticamente nessun lavoro, soprattutto se la laurea é “insolita”. Chi si può permettere di rifiutare lavori che non ritiene congeniali al proprio livello, evidentemente ha i mezzi finanziari per sopravvivere, per cui buon per lui. Se il Rdc incentiva questo atteggiamento, è certamente negativo.

Quando ho cominciato a lavorare io (perito meccanico) il miglioramento per i dipendenti era legato agli scatti di avanzamento, automatici o per merito, che comportavano migliori condizioni economiche e di lavoro (io, pur non essendo mai stato un dipendente a tutti gli effetti, nei primi anni di lavoro avevo un rapporto con una officina, con cui concordavo le condizioni economiche ogni anno, sulla base dei risultati conseguiti). Così capitava che si entrasse come factotum, o come apprendista operaio, e poi piano piano si assumessero posizioni sempre più di responsabilità, con aumento di salario e altro. Oggi invece nessuno è disposto ad investire su se stesso, e quindi pochi sono disposti a mettersi in gioco. Dopo il Covid questo non volersi mettere in gioco è stato accentuato dallo stop forzato ma retribuito, che ha portato le persone a pensare che si possa vivere senza lavorare. Questo sarà possibile fintanto che chi lavora, e paga le tasse, sarà disponibile a mantenere chi non lavora, ed a questo servono gli articoli come questo ed altri usciti nei giorni scorsi, che hanno perorato la causa del RdC in tutti i modi. Il giorno in cui quelli come me si stuferanno sarò davvero curioso di vedere dove andranno a finire tutti questi disoccupati in carriera.

Nessun pasto è gratis, qualcuno deve pagarlo. Se i soldi dati dai ns. politici per non fare nulla aumentano il già enorme debito è da criminali. Se i soldi vengono dalle tasse di chi lavora è un furto a chi fatica, se vengono presi dai soldi destinati per investimenti produttivi è da asini e incompetenti. La decrescita va bene solo se è felice (cit. 5S) Ed è felice solo se lo stato mi mantiene gratuitamente in tutto e per tutto. Non mi interessa poi chi eroga i servizi o produce i beni che mi spettano in quanto sono miei diritti naturali. Va bene anche se sono schiavizzati. Arrangiatevi, ma servitemi. E come piace a me. Sennò vi tiro le orecchie. Lavorare io? ma voi siete matti. Piuttosto, sganciate il MIO sussidio

R.D.C. SI NO? La risposta è altrettanto semplice. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo