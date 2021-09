Un’Italia isterica alla prova della piazza no vax. Risse, minacce via chat, allarme antifascismo. Vigilia di tutti contro tutti. Il Viminale annuncia tolleranza zero

A me sembra l’apoteosi della codardia e della viltà. Gente che ha paura, ecco i NO – VAX, paura del virus, paura del vaccino, paura fino al punto di perdere la testa. Poi ci sono gli schifosi, quelli che con la paura ci lavorano, politicamente. I primi vanno curati, i secondi messi in galera per tradimento e diserzione, come in ogni guerra. I novax oramai non sono più tollerati e qualsiasi ragione portata a supporto della loro posizione è oscurata dal crescente clima di violenza e intolleranza che manifestano.

È cresce la richiesta allo Stato di garantire la libertà di espressione di chi oramai è oggetto dell’intolleranza del mondo novax che appartiene a frange politiche violente che stanno pesantemente strumentalizzando persone poco equilibrate sperando che qualcuno di questi disadattati compia un gesto inconsulto. Dubito che Forza Nuova e Casapound lo facciano per paura del vaccino. Vogliono solo creare conflitti e confusione anche usando la violenza fisica per meri scopi politici. Aggiungiamo pure Salvini e Meloni a questa mia lista… squallidi cacciatori di voti… Ha sempre dato ottimi risultati sin dai tempi dei Romani. Spezzare le comunità sociali (distanziamento sociale. smart working, DAD) e poi mettere un gruppo contro un altro (Vaccinati vs No Vaccinati o Con Green Pass vs Senza Green Pass) . Governare un popolo fatto da individui non aggregati in comunità (il numero fa la forza che potrebbe opporsi) che accettano senza fiatare la propria individualizzazione e che possibilmente siano in lotta fra loro è il sogno di qualunque governante.

Il problema come sempre sono gli estremisti di destra (da Forza Nuova a Casa pound) che guidano la protesta alla ricerca dello scontro a tutti i costi e quei politici che strizzano l’occhio a costoro per miserabili scopi elettorali.

La divisione è già nelle cose. Tra poco si torna a scuola, cosa succederà se una classe delle elementari si ritrova un maestro/a no vax? Due alternative: o la maestra/o va a casa e viene sostituita o molti genitori non potranno mandare i propri figli a scuola.

E come funziona un ufficio con 8 vaccinati e 2 no vax? contatti solo per email? e se si tratta di una fabbrica? In questi casi non si tratta di dividere per imperare, si tratta di trovare soluzioni per tutti, e l’unica credo che sia un vaccino obbligatorio, almeno per molte categorie. O la dittatura delle minoranze? Un vaccinato ha almeno 10 volte meno probabilità di infettarsi e di infettare. Ma soprattutto, se tutti fossero vaccinati nessuno dovrebbe rispettare alcuna regola.

L’obbligatorietà esiste da sempre in vari campi (scuola, cinture di sicurezza, e anche diversi altri vaccini).

Di cure se ne parla eccome, ma qualsiasi cura sarà sempre più rischiosa, costosa e meno efficace di un vaccino.

Quella dei “sieri in scadenza” è un’altra baggianata dei novax su Facebook. I “sieri” (come li chiami tu, non conoscendo nemmeno le differenze tra un siero e un vaccino) sono prodotti continuamente, e ovviamente con scadenze diverse. Pretendo dallo Stato una durezza ormai dimenticata contro questi cialtroni

Ma la scuola ricomincia tra poco e al lavoro si va anche domani. Molti confondono libertà con anarchia, che ci siano degli obblighi e dei divieti non ha niente a che vedere con dittature o simili, obbligo della patente per guidare, divieto di fumare in alcuni posti, ….A me pare che, al punto in cui siamo arrivati – non solo insulti e minacce, ma anche azioni violente accadute e programmate – le istituzioni democratiche debbano prendersi le proprie responsabilità. L’obbligo vaccinale si impone. Non solo per tutelare la stragrande maggioranza degli italiani che hanno ben compreso la necessità (l’indispensabilità) dei vaccini e dei provvedimenti presi. Di fronte a una minoranza manifestamente ignorante (nel senso etimologico del vocabolo), incapace di affrontare razionalmente una pandemia che ci ha imposto comportamenti che nessuno di noi pratica con gioia, NON E’ PIU’ TOLLERABILE che si permettano minacce e forme di violenza, anche verbale.

Non mi rivolgo tanto alla platea da “baruffe chiozzotte” che in questi giorni pullula sui social, ma mi appello alle istituzioni democratiche in cui credo e agli organi responsabili di mantenere l’ordine pubblico, affinché si ponga un limite al debordare di questa marea di violenta e perniciosa stupidità. La democrazia (a questo siamo giunti! Da un problema esclusivamente scientifico-sanitario siamo all’ordine pubblico e all’intimidazione) non ci è stata regalata dal cielo, ma va difesa da tutti coloro che non ne intendono-non ne comprendono l’essenza e il corretto funzionamento. L’obbligo vaccinale si impone.

Un’Italia isterica alla prova della piazza no vax. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo