“La cultura sia la vostra sicurezza. Al tempo dei robot riempiamo i teatri ed i musei.” L’intervento conclusivo di Matteo Renzi , frase per frase.

Noi siamo quelli che, in tre momenti difficili della storia di questa legislatura, abbiamo avuto il coraggio di andare controcorrente. La politica è una cosa seria, studiate. L’esperienza più bella di questi anni per me è stata imparare, lo considero il dono più grande che ho. Il vero lusso della politica è qualità delle relazioni umane. Non siate superficiali nel rapporto con gli altri perché un incontro vi può aiutare a crescere. Agli altri lasciamo le polemiche, noi ci teniamo la formazione politica dei giovani. Quanta bellezza, quanta speranza nei 400 ragazzi di Ponte di Legno. Nel 2022 saremo a Ventotene, patrioti europei #Meritareleuropa

“Ma continuo a stupirmi di un paese in cui è possibile sempre affermare di tutto e cercare il consenso facile. Tanto sai che nessuno, poi, va a controllare la realtà.” Esempio “Quella strana coppia è quella formata dal premier e dal suo portavoce, Giuseppe Conte e Rocco Casalino. Casalino è un uomo che fin dai tempi del Grande Fratello vive di consenso, ma non il consenso elettorale che si esplicita una volta ogni 5 anni e che poi lascia spazio all’azione politica. Il consenso permanente, la dittatura del like, il trionfo del sondaggio permanente, 24 ore su 24. Un modello che, appunto, sta bene nella casa del Grande Fratello ma non nella casa della democrazia.” Matteo Renzi . QUELLA E LA POLITICA SENZA VERIFICA.

Tutti ricorderanno la discussione della tarda primavera scorsa sulla fine del blocco dei licenziamenti, che in Italia – unico paese al mondo – vigeva integralmente fino al 30 giugno. In quelle settimane chi provava a dire che per tutelare il mercato del lavoro serviva favorire e cavalcare la crescita (e non vietare all’infinito di licenziare, altrimenti si sarebbero scoraggiate le assunzioni) veniva immediatamente aggredito verbalmente. Ricordo un paio di dibattiti televisivi in cui mi capitò di essere additato, assieme al mio partito, come una specie di sadico macellatore sociale. Alla fine il 1 luglio il blocco è stato revocato (perlomeno parzialmente). E ieri Istat ha diffuso i dati dell’andamento dell’occupazione in luglio. Nel primo mese senza blocco generalizzato dei licenziamenti. Si sono verificate le catastrofi bibliche che quasi tutti preconizzavano? ISTAT ci dice che nel mese di luglio i lavoratori dipendenti sono aumentati di 24 mila unità, di cui la metà a tempo indeterminato. Ovviamente si tratta solo del primo mese, e l’andamento dell’occupazione dovrà essere attentamente monitorato (soprattutto quando in autunno il blocco verrà ulteriormente allentato). Ma continuo a stupirmi di un paese in cui è possibile sempre affermare di tutto e cercare il consenso facile. Tanto sai che nessuno, poi, va a controllare la realtà.

Noi no ed e per quello che “Presentiamo il referendum perché in Parlamento perché non abbiamo una maggioranza per eliminare il Reddito di Cittadinanza che non è una misura a favore dei poveri. Il Reddito di cittadinanza lo hanno voluto Di Maio e Salvini con il governo dell’allora premier sovranista Conte: era il 2018. Di Maio si affacciò dal terrazzo di Palazzo Chigi e disse: “Abbiamo abolito la povertà.” Mi sembra che non sia andata proprio così. É un’assoluta follia. I poveri restano poveri ma sono subalterni ai politici che danno il sussidio, si tratta di voto clientelare. Noi vogliamo che questi soldi vengano usati per creare lavoro, non sussidi. Sono convinto che quando vedranno il quesito, quelli del M5s faranno di tutto per migliorare il Reddito. Peggiorarlo sarà difficile”. Con voi Coi ragazzi della scuola di formazione abbiamo parlato discusso di Covid insieme al professor Bassetti e al professor Rappuoli. Io sono d’accordo con Draghi: sì alla terza dose, si alla obbligatorietà del vaccino. E aggiungo: investiamo sui monoclonali, ci serviranno anche per il futuro. In politica ci vuole coraggio: oggi tutti dicono quanto è stato bello avere Draghi. Ci ricordiamo cosa faceva Brunetta in quei giorni. IERI Brunetta a fatto una intervista spassosa in cui dice che tutti volevano Draghi, ma se non ci fosse stato chi ha firmato delle dimissioni, Draghi starebbe ancora facendo quello che faceva prima. Noi siamo quelli che, in tre momenti difficili della storia di questa legislatura, abbiamo avuto il coraggio di andare controcorrente. Ed e bello poter studiare ed approfondire voi e con tanti altri giovani sul futuro dell’Italia e dell’Europa! “La cultura sia la vostra sicurezza.

