Questo è il tipo di Europa che vogliamo.

Questa immagine ha una forza straordinaria. Adesso con DRAGI sono gli altri in ascolto. Speriamo che anche i nostri politicanti se ne rendano conto.

Enrico Letta, il PD, il gruppetto un po’ narcisocratico di forze social liberali o liberal democratiche (Più Europa, Azione, Italia Viva), i cespugli residuali della Sinistra parlamentare (Leu, Sinistra italiana), la stessa Forza Italia o parte di essa, forse la parte più ragionante dei 5 Stelle, mi chiedo se abbiano mai almeno riflettuto riguardo all’opportunità di convincere Mario Draghi a guidare, con la sua straordinaria capacità e autorevolezza, un’alleanza politica per vincere le elezioni del 2023 e rendere migliore e più forte l’Italia, l’Europa (e non solo) fino al 2028.Sarebbe il più bel fiore che possa sortire dal letame della pandemia. Un sogno.

Incontro tra il presidente Emmanuel Macron e il Premier Mario Draghi: un’opportunità per cooperare e non fare altri errori sull’immigrazione

Il presidente della Repubblica francese e il Premier italiano si incontreranno questa sera a Marsiglia. Questo incontro è tempestivo perché permetterà ai due leader, che so avere ottime relazioni, di mettere sul tavolo questioni importanti. Penso qui alla crisi in Afghanistan o alla gestione dei migranti e dei richiedenti asilo.

Nel 2015, l’Europa si fece cogliere impreparata: ogni paese è andato per la sua strada, il che ci ha portato al disastro. Non dobbiamo ripetere questo errore. L’Europa deve avere un piano d’azione e di gestione del flusso di migranti dall’Afghanistan, basato su due pilastri. Il primo è l’aiuto ai Paesi limitrofi, che saranno i primi ad essere interessati da questi flussi. Il secondo è l’istituzione di una strategia comune europea per la redistribuzione e la valutazione delle domande di asilo.

Una maggiore cooperazione tra gli Stati europei che lo desiderano non dovrebbe essere un tabù, al contrario! Un gruppo di paesi che ha la volontà politica di cooperare e agire di fronte all’urgenza non può essere bloccato dal veto e dall’inerzia di un solo membro dei 27. I paesi che lo desiderano possono prendere iniziative comuni utilizzando i fondi europei; l’Italia e la Francia hanno interesse a prendere la guida di tali iniziative.

Roma e Parigi sono state effettivamente presenti in Afghanistan in modo importante e hanno un ruolo di primo piano nella crisi. L’Italia è ora presidente del G20, mentre la Francia è molto attiva nel Consiglio di sicurezza dell’ONU e sta preparando la sua presidenza del Consiglio dell’UE, che inizierà nel gennaio 2022.

Infine, l’incontro tra il presidente Macron e il Premier Draghi potrebbe affrontare il tema della difesa europea, una priorità della presidenza francese dell’UE. Si tratta di diventare più autonomi nei confronti degli Stati Uniti creando una forza d’intervento rapido europea, per renderci più capaci di intervenire in zone dove abbiamo interessi, come il Sahel. Questo è il tipo di Europa che vogliamo.

