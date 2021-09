IL PD INCARTATO E “L’AGENDA DRAGHI”.

Zingaretti torna in campo con un “manifesto-appello” pubblicato sul Foglio “Contro il Pd subalterno”.

Ammette errori, come quello di aver contrapposto impresa e lavoro, ma lo lascia lì, detto così e basta, senza alcuno sviluppo.

Fa affermazioni tipo “ora è tempo si pensare al mondo nuovo” oppure “fatichiamo da tempo a scegliere un grande progetto nazionale nel quale l’Italia possa riconoscersi”, dalle quali ti aspetteresti chissà quali svolte.

Ma, al dunque, torna il “vizio assurdo” su cui si è avvitata e imprigionata questa sinistra e si riaffaccia come priorità assoluta “l’insopportabile aumento delle disparità e delle disuguaglianze” fino ad affermare che “il tema delle disuguaglianze è la questione democratica”.

No, così non si capisce nulla del nuovo mondo in atto e futuro, delle sue grandi potenzialità di creare migliori condizioni di vita, tra cui il fatto che negli ultimi 20 anni si sono ridotte disuguaglianze globali come mai prima (la grande convergenza).

No, così si resta subalterni, perché si pretende di guardare al mondo nuovo, ma occhi e occhiali sono quelli di 30 anni fa (la grande divergenza).

Fortuna che c’è “l’agenda Draghi” a traguardare presente e futuro e su cui costruire qualcosa di nuovo e politicamente rilevante da qui al 2023.

