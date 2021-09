MATTEO RENZI E LA Enews 731

“Che imbarazzo vedere alcuni giornalisti occuparsi di noi solo per la polemica di Conte contro Cingolani e dell’orologio di Roman, uno dei nostri ragazzi che è stato massacrato sui social perché portava al polso un orologio di lusso. Lo hanno definito un figlio di papà e non sanno che suo padre è morto quattro anni fa e quell’orologio che porta con sé è il ricordo del babbo che non c’è più. Forse la scuola di politica non interessa a chi critica. Ma una scuola di civiltà servirebbe molto anche a loro. Soprattutto a loro, i leoni da tastiera che attaccano i “renziani” su queste cose non potendolo fare sulle idee.”

È finita la scuola di formazione politica di Ponte di Legno. Chi non era con noi tra il palazzetto dello sport che un tempo era un tempio leghista e i ghiacciai del Tonale-Presena a quota 3.000 metri non può cogliere le sfumature di una esperienza così bella.

Per dire che ci sono 400 ragazzi e ragazze che hanno voglia di politica e non di populismo. Di zoomare sulle foto per scorgere i dettagli, non di cliccare sul primo titolo acchiappa citrulli. Questi ragazzi ci sono e sono un patrimonio enorme di speranza.

– La mia chiusura di ieri. Dieci pensierini per questi ragazzi e per il loro futuro;

– Il lancio del referendum sul reddito di cittadinanza (qui il Tg4, qui la petizione);

– Tutti gli interventi su YouTube;

– Ambiente con Roberto Cingolani;

– Afghanistan con Lorenzo Guerini, Maurizio Molinari e Cecilia Sala;

– Lavoro con Marco Fortis, Teresa Bellanova, Raffaella Paita e Anna Tripoli;

– Europa con i parlamentari europei;

– Sport con Giovanni Malagò;

– Sanità con Matteo Bassetti, Rino Rappuoli e Annamaria Parente;

– Donne con Elena Bonetti e Èlisabeth Moreno;

– Spazio con Luca Parmitano e Maria Elena Boschi;

– I nostri sindaci;

– La chiusura con Guy Verhofstadt, Ettore Rosato, Teresa Bellanova, Nicola Danti e Sandro Gozi.

Grazie a tutti per l’organizzazione a cominciare da Mattia Peradotto e Maria Emma Sala.

E appuntamento a Ventotene 2022!

Pensierino della sera. Che imbarazzo vedere alcuni giornalisti occuparsi di noi solo per la polemica di Conte contro Cingolani (qui la mia risposta) e dell’orologio di Roman, uno dei nostri ragazzi che è stato massacrato sui social perché portava al polso un orologio di lusso. Lo hanno definito un figlio di papà e non sanno che suo padre è morto quattro anni fa e quell’orologio che porta con sé è il ricordo del babbo che non c’è più. Forse la scuola di politica non interessa a chi critica. Ma una scuola di civiltà servirebbe molto anche a loro. Soprattutto a loro, i leoni da tastiera che attaccano i “renziani” su queste cose non potendolo fare sulle idee.

