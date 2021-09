Basta con i vaffa”. Ma i 5S restano i violenti di sempre

Il leader pentastellato auspica l’utilizzo di toni meno aggressivi e violenti, ma il M5S è cresciuto grazie all’odio e non può cambiare pelle.

Dopo aver cambiato la neo lingua grillina, accettando di buon grado appellativi che il Movimento 5 Stelle voleva abbattere (come “onorevole”), Giuseppe Conte dice basta anche ai toni aggressivi, quelli dei Vaffa Day che hanno di fatto creato la base elettorale (e parlamentare) pentastellata.

“Il Movimento del vaffa è stato il Movimento della prima ora, quello che doveva entrare nei palazzi, doveva sgomitare, forzare per entrarvi. Oggi quei toni veementi non hanno più ragione, possiamo argomentare le nostre ragioni e credo che dobbiamo dismettere i toni aggressivi. Anche le parole fanno male, non meno delle azioni”, dice l’ex Premier, intervenendo alla festa del Fatto quotidiano.

Il problema è che se abbarbi un cavernicolo con tight e cilindro, pur sempre un cavernicolo resterà. La svolta “presentabile” che Conte vorrebbe imprimere al Movimento non tiene conto del suo stesso peccato originale: e cioè che il M5S nasce dai toni violenti, è incarnato da persone che utilizzano toni violenti, ed è sostenuto da elettori a cui piacciono i toni violenti.

Vedere per credere, ciò che è successo al gazebo grillino ieri a Milano, assaltato dai no-vax/no-green pass. Perché la sollevazione popolare contro il Movimento in tema di vaccini e passaporti sanitari somiglia molto a un regolamento di conti tra quanti dai grillini si aspettavano e si sono sempre aspettati posizioni oltranziste, finanche violente, contro chi sostiene la somministrazione del siero anti-Covid e non solo.

I rappresentanti di queste categorie di persone i grillini li hanno proiettati all’interno delle istituzioni. Dal Parlamento ai Consigli Regionali. Come Sara Cunial, candidata come capolista a Vicenza dopo aver detto che “il vaccino ai bambini è un genocidio” (ora è al Misto). O Paola Taverna, che nel 2017 diceva: “C’è una sentenza che sostiene che vaccino può causare autismo”. Per non parlare di Alfonso Bonafede, già Ministro della Giustizia, quando nel 2010 sul blog di Grillo annunciava che lo studio legale da lui fondato aveva vinto una causa in cui il giudice “ha ritenuto che non si poteva escludere il vaccino come con-causa dell’autismo”.

Ora, d’improvviso, i grillini sono tutti pro-vax. Federico D’Incà, ministro per i Rapporti con il Parlamento, addirittura si sente libero di twittare: “Nel M5s abbiamo sempre riconosciuto l’importanza dei vaccini. Chi aveva posizioni estreme non fa più parte del Movimento”. E invece, pur con epurazioni (o addi volontari) molti sono ancora lì. Alcuni anche con ruoli di governo. Ad esempio la sottosegretaria 5 Stelle all’istruzione Barbara Floridia, pur dicendosi “favorevole al green-pass” (come da istruzioni contiane) dice che “è davvero troppo sospendere i docenti e il personale Ata e togliere lo stipendio a chi dopo cinque giorni non presenta il green-pass”.

