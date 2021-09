Le Notti Magiche non finiscono mai: l’Italia femminile stravince gli Europei

Impresa storica della Nazionale femminile di pallavolo: le italiane hanno vinto l’Europeo. Un successo straordinario e una rivincita quella di Belgrado, davanti ai 20.565 spettatori della Stark Arena, contro le padrone di casa della Serbia. Il parziale finale è stato di 3-1: 24-26, 25-22, 25-19, 25-11. L’Italia tornava in finale e torna all’oro a 12 anni dall’ultima volta nel torneo continentale. Paola Egonu è stata premiata come miglior giocatrice del torneo.

È un altro, ennesimo capitolo di un’estate straordinaria e difficilmente ripetibile per lo sport italiano. Dopo la vittoria agli Europei di Calcio, il record di medaglie alle Olimpiadi di Tokyo con un exploit clamoroso nell’atletica, una grande Paraolimpiade coronata proprio ieri dalla tripletta sul podio dei 100 metri al femminile. Un’altra notte magica. Le Azzurre del volley si sono imposte dopo una partenza faticosa dopo che le padrone di casa si erano aggiudicate il primo dei set. È il terzo titolo per le azzurre della pallavolo.

Alle Olimpiadi di Tokyo le Azzurre avevano deluso: erano uscite ai quarti proprio contro la Serbia. Decisive sia la capitana Myriam Sylla che Egonu, protagoniste di una prova sontuosa e simboli di un gruppo fantastico e sempre coeso. Egonu ha garantito all’Italia 29 punti, Sylla 20, a loro si sono aggiunte le 13 lunghezze della Pietrini, le 8 della Danesi e le 2 della Malinova, mentre Chirichella si è fermata a una.

“Non vedevamo l’ora di giocare contro la Serbia. Ci ricordavamo bene la partita delle Olimpiadi, provavamo un po’ di vergogna perché sapevamo di non aver giocato come potevamo. Volevamo dimostrare qualcosa, lo abbiamo fatto e sono davvero felice. Questa medaglia cancella il fallimento delle Olimpiadi: non ci siamo abbattute, siamo tornate e abbiamo vinto”, ha detto la capitana della nazionale di volley femminile neo-campione d’Europa, Sylla, ai microfoni di RaiSport. “Le ragazze hanno fatto una grande cosa – ha commentato sempre a RaiSport il ct Davide Mazzanti – Sono svuotato, è stato periodo tostissimo, ma ora sono contentissimo per le ragazze che se lo sono andate a prendere. Ne avevamo bisogno. È stato bello vedere le ragazze divertirsi in queste ultime partite, ed esprimere il loro talento. Sylla ha sofferto tanto, sono contento per lei e per tutte le altre. È stata un’estate lunga, in cui abbiamo faticato. Credo che le ragazze abbiano fatto qualcosa di straordinario”.

Le Notti Magiche non finiscono mai: l’Italia femminile stravince gli Europei ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo