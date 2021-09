Meloni: “Reddito di cittadinanza metadone di Stato”. Orlando: “Non sai cos’è la povertà”

Il ministro Orlando e sopra tutto DI MAIO dovrebbero spiegarci la storia dei navigator e la barzelletta del ritiro del R.D.C dopo 3 rifiuti .

Così come è attualmente congegnato il RDC è un incentivo al lavoro nero , un insulto a chi paga le tasse , uno scambio per i politici tra una pensione fasulla e il voto , e sopra tutto è una truffa. E basta smettetela di dire che il RDC è uno strumento per cercare lavoro e chiamarlo per quello che è: una misura assistenziale a carico di chi lavora e paga le tasse.

Sembra un battibecco per formule astratte, che certamente non aiuta a capire.

Chi potrebbe non essere daccordo nel voler contrastare la povertà: duemila anni di cristianesimo qualcosa devono pure aver lasciato. Ma la domanda è: quale povertà? quella subita per le avverse vicende che purtroppo alle volte segnano la vita, o quella ricercata per il gusto di vivere alle spalle degli altri o anche per semplice scelta esistenziale? Perché quest’ultime sono accattivante, e tende a trovare sempre nuovi proseliti. La “povertà” in Italia la conosciamo bene, si chiama evasione fiscale, delinquenza mafia e spaccio di droga, gente che di mattina fa la bella vita sorseggiando aperitivi nei bar e usufruisce di tutti i servizi “gratis” che i “ricchi” lavoratori pagano due volte.

Aiutare chi è povero e senza lavoro è sacrosanto. Ma aiutiamo dando lavoro e non per non fare nulla. Anche l’ultimo degli italiani (escludendo 5stalle e Andrea Orlando) lo capirebbe. Gli Stati uniti uscirono dalla crisi negli anni ’30 (new deal) sovvenzionando migliaia di opere pubbliche assumendo i disoccupati, non dandogli dollari per bighellonare. Siamo stati governati da idioti. Ora si cambia. Ri introducendo le regole del REDDITO DI INCLUSIONE.

La Meloni ahimè ha ragione, e il suo ragionamento è il medesimo che farebbe oggi Antonio Gramsci, a suo tempo a capo di un partito che si proponeva di elevare culturalmente ed economicamente le classi inferiori, piuttosto che mantenerle in (misera) vita buttando loro qualche elemosina, ruolo già brillantemente svolto dal suo primo avversario politico: la Chiesa.

Il reddito (che reddito non è, perché è una rendita) di cittadinanza (che di cittadinanza non è, visto che ne hanno diritto anche i non cittadini) non combatte la povertà, che può dipendere da molte opposte cause: chi è povero perché inabile al lavoro ha diritto a una pensione, non a una (risibile) rendita; chi lo è perché i soldi se li beve al bar o se li gioca online ha bisogno di cure, non di altri soldi da bruciare; chi lo è perché ha perso il lavoro e non ha altri mezzi di sostentamento ha bisogno di un altro impiego, non di elemosine; chi lo è perché ha dodici figli da sfamare necessita di dodici veri assegni familiari, non di noccioline.

Certo: allo Stato il reddito (?) di cittadinanza (?) costa meno di una seria politica contro la povertà, perché non implica attenti controlli preventivi e personale dedicato che segua da vicino ogni specifica situazione. Si butta qualche banconota da un auto in corsa e chi la piglia la piglia: legittimamente spetta anche a chi possiede due case. Ma non è una cosa degna di un Paese che voglia dirsi sviluppato.

QUANDO I NODI ARRIVANO AL PETTINE. GRAZIE RENZI D’AVERGLI DATO IL PETTINE (IL REFERENDUM PER ABROGARE IL R.D.C).Scontro fra la leader di Fdi e il ministro del Lavoro. Mentre Letta e Conte concordano: “Cambiarlo, non cancellarlo” ultima modifica: da

