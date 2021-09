CONTE, LA BANDERUOLA POLITICA PIU’ VELOCE DEL WEST.

La polemica sul Rolex oltre ad essere un’idiozia, con tutti i problemi veri che abbiamo, è stata una specie di censimento delle persone peggiori che circolano in rete. Che si sono autodenunciate, con nome e cognome, come i maggiori ipocriti non avendo, nessuno di loro a leggerne i profili, osato dire una sola parola critica sui possessori di tenute di oltre 130 ettari, con comodo di “cameriera”, matrimoni da decine di migliaia di euro, barche costose e vacanze lussuose, di altri ben più consumati e vergognosi ostentatori ai quali tengono bordone.

Come parrucconi da opera buffa, in tema di ricchezza ostentata perdono 100 a 1, sia nel confronto in quantità che in qualità. La vecchia storia della trave e la pagliuzza.

La cosa, invece, più illuminante è che lo stesso target consideri un personaggio come Conte, che ha firmato i decreti sicurezza di Salvini vantandosene, che ha gettato nella clandestinità migliaia di persone, che all’ONU ha dichiarato al mondo di essere sovranista e populista mentre l’Europa era sotto l’attacco delle destre, quello che faceva goffamente il gioco delle tre carte con la Cina, la Russia e gli Usa di Trump, quello più che ambiguo sul dl Zan e contrario allo Jus (soli o cultura e non fa differenza), quello che si aggrega a Salvini e Meloni contro l’obbligo vaccinale, insomma la banderuola politica più veloce del west, sia considerato un punto di riferimento del centro – sinistra, il leader di una alleanza per battere le destre.

Ma un minimo di rispetto per voi stessi ce l’avete ancora?

Umberto Mosso

