Gli artigli di Draghi. Cosa rende il premier così dominante, pur senza un esercito alle spalle. Il personaggio è tutto tranne che innocuo. Conte e Salvini lo sanno perfettamente

Il segreto di Draghi è uno soltanto: da venticinque anni a questa parte è il primo presidente del Consiglio che si limita a svolgere il proprio ruolo così come Costituzione comanda, senza atteggiarsi a «premier», o a «primo ministro», o a «cancelliere», o a «capo del Governo» o, peggio ancora, a «leader».

E questo basta a spiazzare chi era abituato a presidenti del Consiglio di estrazione partitica, pronti a discettare su tutto e ad agire su niente, rinunciando sistematicamente a quel ruolo esecutivo che è proprio del governo (che inevitabilmente finisce per scontentare qualcuno) per tentare invece di sostituirsi al Parlamento nella scrittura delle leggi, foriera invece di voti: specie quando ogni legge è accompagnata da una opposta che prevede il contrario, accontentando in tal modo tutto il bacino elettorale.

Draghi, invece, su nomina di Mattarella presiede il Consiglio dei ministri con la fiducia della maggioranza del Parlamento. Punto. Sembra poco, ma è tutto.

Dragni è temuto perché è serio, competente e senza peli sulla lingua, con il prestigio internazionale conquistato sul campo. Il suo fine è governare bene con chi ci sta, bella figura di melma per chi non si allinea (salvo per il partito dei nullafacenti) Bella differenza con gli incompetenti che vogliono governare e basta. Poi anche nel giornalismo c’è chi confonde autorevole con autoritario

Oh, il sotto testo di quanto scrivo è il seguente: se i “veri” obiettivi non sono centrati, la gente s’inc….a. La vivace (e probabilmente un po’ troppo semplicistica) prosa di magri segnala solo quanto scadente sia la classe politica democraticamente eletta in Italia.

Ma mi dicono ! E’ la svolta tecnocratica che Moro previde con decenni d’anticipo nelle sue lettere. I fautori esistevano già nei primi anni settanta ( Cefis docet). Democrazia e tecnocrazia sono inconciliabili. (Anche all’estero non brillano per capacità).

Bene si prova a volare alti… non conosco gli scritti di Moro in questione, ma direi che la tecnocrazia, intesa nella sua accezione più radicale (secondo alcuni la destinazione non dell’Italia, ma dell’intera civiltà occidentale), non si riduce al fatto che alcuni tecnici sono al potere… consiste piuttosto nel fatto che l’intera società sceglie come fine del proprio agire l’incremento della tecnica disponibile. Nel nostro caso mi pare piuttosto che i tecnici siano chiamati (dai politici stessi) a realizzare alcuni specifici compiti, che la classe politica da sola non è in grado di svolgere. Ecco, semmai il problema “democratico” può essere questo: le forze politiche sono ancora in grado si scegliere un modello sociale da proporre? Oppure gli obiettivi di sviluppo (cioè ciò che il popolo vuole davvero…) sono ormai di fatto già definiti dal modello sociale che si è storicamente prodotto (e dunque i partiti si trovano costretti ad accantonare il modello per cui sono stati votati e ad appellarsi ai tecnici per realizzare i “veri” obiettivi)?

Che Draghi, paragonato ai Salvini, Conte, Meloni, eccetera sia un fuoriclasse non si discute (quelli neanche se campassero 100 volte potrebbero fare gli studi che lui ha fatto) però sul fatto che abbia molti voti ho qualche dubbio, l’ elettore italico ha una certa preferenza per chi “offre” in cambio qualcosa… in Italia funzionano i politici da bar, le forze liberali-riformiste arrivano a malapena al 15% tutte insieme. Ma è l’elettorato cosi, se fai discorsi seri non ti votano, devi chiacchierare come al bar. In Italia non ci sono votazioni politiche da decenni, c’è solo il voto di scambio, che è un’altra cosa. Dunque l’unica soluzione è che vengano nominati non dal popolo, ma dai saggi (v. Mattarella Renzi), personaggi degni, competenti e incorruttibili, finché si riesce.

Grazie Draghi. A volte dissento, ma se non ci fosse sarebbero guai seri per tutti. E col suo lavoro/stimolo copre la pochezza di tanti ministri. Come disse la buonanima “governare l’Italia non è impossibile, è inutile”. I partiti, espressioni di democrazia, sono bande al servizio degli interessi corporativi. Lassismo, corruzione e paraculismo dominano. Draghi, saggiamente incolore, è al di sopra di queste miserie; dopo di lui …il diluvio, questo è già un buon motivo per rinviare il più a lungo possibile la sua uscita da palazzo Chigi… ma se è davvero un fuori classe potrebbe persino trovare il modo perché dopo di lui sia almeno sereno-variabile.

