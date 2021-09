IL TALENTO DI MR RENZI.

Ieri su Il Foglio lo speciale sulla scuola scuola di formazione politica “Meritare l’Europa”, uno straordinario Matteo Renzi , assolutamente da leggere! Una passeggiata sui monti con il senatore di Italia viva e gli studenti della sua Scuola di formazione politica, tra vertigini, porte scorrevoli, dichiarazioni di felicità, ammissioni e idee sul futuro dell’ex “fratello piccolo” degli italiani

Sicuramente mi aspetto una singolare conformità di lessico e di odio tra i rancorosi talebani che frequentano (non invitati) le pagine e i gruppi del senatore Renzi .Come la galassia no vax …con la stessa protervia dei settari di grullandia e stessa galattica ignoranza, grammatica ballerina e l’indecente alito di chi non ha mai capito una beneamata mazza della vita … sbaglio ??

